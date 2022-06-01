快訊

獨／汪小菲傷了S家人 S媽：他這波夠慘，我以後不再管

汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了

議員批電動公車配套不足運量差 北市將協助業者

中央社／ 台北1日電

北市府規劃400輛電動公車在今年底營運，北市議員張斯綱指出，北市電動公車場站內充電設備及電力不足，恐影響班次。北市交通局今天表示，會持續協助業者，解決問題。

國民黨籍台北市議員張斯綱質詢稿表示，台北市政府配合中央規劃將在2030年把公車全面電動化，經調閱資料發現，北市14家公車業者中，僅6家設有電動公車，業者反映電動公車需設充電樁及足夠電量，目前都遇到困境。

張斯綱指出，業者提到公車場站若停放一般公車預估約54輛，但電動公車只能放34輛，1輛電動公車若用慢速充電方式充飽電力需約4至6小時，但因電力及充電樁不足等情形，恐影響電動公車班次及市民搭乘等狀況，建議北市府與台電及中央協商，協助解決問題。

對此，台北市交通局長陳學台表示，公車業者申請電力部分，確實遇到電量不足等狀況，已向中央反映並持續與台電溝通，會建議透過專案用電方式處理。北市目前營運電動公車共173輛，已掛牌在6月底啟用90輛，另向中央申請76輛，預估8月共有339輛電動公車上路。

台北市交通局公共運輸處綜合規劃科長張元榜指出，針對電動公車場站供電量，都有持續協助業者與台電溝通，也建議業者採分散充電方式，減少充電設備及電力不足狀況。

台北市長柯文哲3月間出席活動時表示，北市預計今年底可讓400輛電動公車上路營運，8年內北市3500輛公車全部轉成電動公車。

公車 台北市長 台電

延伸閱讀

北市兒童疫苗覆蓋率可望達52% 預約平台持續開放名額

跑在中央之前 北市2030年減碳目標預定從30%提高至40%

2030公車電動化 議員轟配套不夠 恐買車容易、養車難

不會改挺蔣萬安 柯文哲：黃珊珊還是訓練最好的

相關新聞

北市5月人口數跌破250萬人 議員席次將減2席

九合一大選將在11月26日登場，不過台北市民政局統計，截至5月底，台北市人口數跌破250萬人，以此推算，士林、北投選區及...

陳智菡說法遭質疑 柯文哲：發言人的事發言人回答

北市府發言人陳智菡日前指蔡總統「暗崁」重要防疫資訊，遭議員苗博雅質疑虛構故事。台北市長柯文哲表示，發言人的事發言人去回答...

淡北道路「躺在行政院」？ 秘書長李孟諺：有機會在今年核定

行政院發言人羅秉成日前公開大喊「淡北道路」案沒有卡在行政院，不過該案4月24日已從交通部送入政院。新北市議員陳偉杰在總質...

年滿16歲即可 北市參與式預算今天起提案

台北市參與式預算預算提案票選活動今天起開始，北市民政局指出，至今邁入第7年，提案票選期間自6月1日上午9時起至6月15日...

疫情下防止家暴更加困難 新北三合一計畫跨局處救援

疫情持續發展讓社會上防止家暴工作增添不少困難，許多受暴者因疫情影響而難就業及生活，亦有兒童受爆者因居家學習而無法求助或被...

鶯歌光明橋主橋改建完成 5日起改回主橋通行

鶯歌區光明橋為達25年防洪水位規畫而改建，目前主橋橋體施作完成，將於5日開放通行，原便橋則於2日起夜間封閉，也就是2日至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。