快訊

影／恩恩爸婉拒新北2局長約見 劉和然還原溝通過程

汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了

3-4月統一發票中獎清冊看這裡 花15元買飲料中千萬

消保官抽查6款充電式電蚊拍 安全性均不合格

中央社／ 新北1日電

新北市政府法制局抽查充電式電蚊拍安全性，經抽查6款市售充電式電蚊拍並送檢驗，安全性均不合格，已要求業者將問題商品下架。為確保安全，籲請充電時間不要超過15小時。

新北市政府法制局今天發布新聞稿指出，隨著夏日蚊蟲孳生，各賣場販售的捕蚊的器具也不斷推陳出新，其中較輕便的充電式電蚊拍非常受歡迎，但去年12月間就有媒體報導，充電式電蚊拍於充電時發生起火意外，故指派消保官進行行政調查。

法制局表示，經選購6款網路販售充電式電蚊拍送檢驗，檢測結果，針對CNS 60335「家用和類似用途電器－安全性－第2-59部：電殺蟲器之個別規定」的「連續充電168小時」「針對塑料執行針焰試驗」等2個項目進行檢測，結果，6款商品耐燃安全性均不合格。

法制局表示，已請業者將不合格的商品下架；另有2件不符合商品標示法規定，已轉請商品轄區縣市政府令業者限期改正。

法制局提醒，消費者在使用電蚊拍時應注意以下事項：被擊斃於網面的蚊子，請抖動網使其脫落，切勿用水沖洗，以防短路；電蚊拍工作於直流高壓，會產生一定強度火花。嚴禁在充滿易燃氣體的場所使用和檢修，通電時忌用手或導電金屬棒接觸高壓電網，以防意外。

另電蚊拍並非玩具，兒童不宜使用；充電時請不要按動開關或觸摸網面。充電時間不要超過15小時；電蚊拍金屬網面破損或變形時，不要繼續使用。

蚊子

延伸閱讀

新北消保官抽查6款充電式電蚊拍 安全性全都不合格

獨／肉粽熱銷毛豬驚漲10元 新北嚴查防聯合漲價

警確診索理賠遭拒 中市府：消保官主動介入

柯建銘：立院法制局不該當政治評論家 意見僅供參考

相關新聞

淡北道路「躺在行政院」？ 秘書長李孟諺：有機會在今年核定

行政院發言人羅秉成日前公開大喊「淡北道路」案沒有卡在行政院，不過該案4月24日已從交通部送入政院。新北市議員陳偉杰在總質...

年滿16歲即可 北市參與式預算今天起提案

台北市參與式預算預算提案票選活動今天起開始，北市民政局指出，至今邁入第7年，提案票選期間自6月1日上午9時起至6月15日...

公車站前後10公尺禁停車卻畫車格 北市議員要求改善

據市府統計，每年舉發公車停靠區違停數量破4萬件、超過80人受傷，有議員發現，停管處在停靠區前後畫設停車格，違反10公尺內...

鶯歌光明橋主橋改建完成 5日起改回主橋通行

鶯歌區光明橋為達25年防洪水位規畫而改建，目前主橋橋體施作完成，將於5日開放通行，原便橋則於2日起夜間封閉，也就是2日至...

我的幸福時光－我們這一家 永和兒童創意繪畫比賽開跑

為激發兒童藝術創作，新北永和區公所辦理「2022永和區兒童創意繪畫比賽」，獲獎者可獲禮券、獎狀及獎品，比賽即起徵件至6月...

台北國際龍舟賽將登場 警公布相關交管措施

為期3天的「2022台北國際龍舟錦標賽」後天登場，台北市警方今公布相關交通管制措施，呼籲用路人避開管制路段，遵守指揮疏導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。