快訊

影／恩恩爸婉拒新北2局長約見 劉和然還原溝通過程

汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了

3-4月統一發票中獎清冊看這裡 花15元買飲料中千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北國際龍舟賽將登場 警公布相關交管措施

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
台北市警方公布活動交管措施。圖／警方提供
台北市警方公布活動交管措施。圖／警方提供

為期3天的「2022台北國際龍舟錦標賽」後天登場，台北市警方今公布相關交通管制措施，呼籲用路人避開管制路段，遵守指揮疏導，維護交通順暢。

警方表示，「2022台北國際龍舟錦標賽」於6月3日至5日登場，活動舉辦在台北市大佳河濱公園，3天活動期間每日上午7時至下午5時啟動交通管制措施，管制範圍包含大佳河濱公園9號水門至大直橋東側區域，管制期間僅准特種車輛（如警車、救護車、環保車及工程車等）及持有車輛通行證的車輛進入。

水門進出管制措施，7號水門開放一般小型車及機車進出，待停車場滿場後禁止車輛進入；8號水門除自行車及行人外，禁止所有車輛進入； 9號水門僅准特種車輛（如警車、救護車、環保車及工程車等）及持有通行證車輛進入，另開放載客計程車於活動期間進入後，由10號水門駛離；10號水門開放一般小型車及機車進出，惟主辦單位將於近9號水門處設置管制點，憑通行證進入活動區域。

警方呼籲，民眾多利用活動官方網站及電視直播觀賽，用路人應留意收聽警察廣播電台播報即時路況，以避開管制路段，及遵守員警指揮疏導，以維行車安全與順暢，詳細活動訊息請至活動官方網站查詢（https://dragonboat.utk.com.tw/）。

大佳河濱公園 救護車

延伸閱讀

端午連假蘇花路廊車流估破萬輛 警方各大景點路段交管

新竹縣龍舟賽復辦預期湧人潮 活動當天周邊將交管

1噸重大落石橫躺和平台8線27.7公里 中警交管防意外

新莊地藏庵百年祈福繞境 警：部分路段實施交管

相關新聞

淡北道路「躺在行政院」？ 秘書長李孟諺：有機會在今年核定

行政院發言人羅秉成日前公開大喊「淡北道路」案沒有卡在行政院，不過該案4月24日已從交通部送入政院。新北市議員陳偉杰在總質...

年滿16歲即可 北市參與式預算今天起提案

台北市參與式預算預算提案票選活動今天起開始，北市民政局指出，至今邁入第7年，提案票選期間自6月1日上午9時起至6月15日...

公車站前後10公尺禁停車卻畫車格 北市議員要求改善

據市府統計，每年舉發公車停靠區違停數量破4萬件、超過80人受傷，有議員發現，停管處在停靠區前後畫設停車格，違反10公尺內...

台北國際龍舟賽將登場 警公布相關交管措施

為期3天的「2022台北國際龍舟錦標賽」後天登場，台北市警方今公布相關交通管制措施，呼籲用路人避開管制路段，遵守指揮疏導...

淡水清水巖祖師爺遶境將登場 宮廟陣頭簽署自律公約

新北市新莊地藏庵文武大眾爺遶境活動甫落幕，緊接著淡水清水巖祖師爺平安遶境自後天連辦2日，警方加強人力布署防範街頭暴力衝突...

跑在中央之前 北市2030年減碳目標預定從30%提高至40%

台北市議會法規會上午審查台北市淨零排放管理自治條例草案，北市原目標是在2030年減碳至30%，2050年達到淨零排放目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。