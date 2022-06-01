台北國際龍舟賽將登場 警公布相關交管措施

為期3天的「2022台北國際龍舟錦標賽」後天登場，台北市警方今公布相關交通管制措施，呼籲用路人避開管制路段，遵守指揮疏導，維護交通順暢。

警方表示，「2022台北國際龍舟錦標賽」於6月3日至5日登場，活動舉辦在台北市大佳河濱公園，3天活動期間每日上午7時至下午5時啟動交通管制措施，管制範圍包含大佳河濱公園9號水門至大直橋東側區域，管制期間僅准特種車輛（如警車、救護車、環保車及工程車等）及持有車輛通行證的車輛進入。

水門進出管制措施，7號水門開放一般小型車及機車進出，待停車場滿場後禁止車輛進入；8號水門除自行車及行人外，禁止所有車輛進入； 9號水門僅准特種車輛（如警車、救護車、環保車及工程車等）及持有通行證車輛進入，另開放載客計程車於活動期間進入後，由10號水門駛離；10號水門開放一般小型車及機車進出，惟主辦單位將於近9號水門處設置管制點，憑通行證進入活動區域。

警方呼籲，民眾多利用活動官方網站及電視直播觀賽，用路人應留意收聽警察廣播電台播報即時路況，以避開管制路段，及遵守員警指揮疏導，以維行車安全與順暢，詳細活動訊息請至活動官方網站查詢（https://dragonboat.utk.com.tw/）。