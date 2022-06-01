年滿16歲即可 北市參與式預算今天起提案

台北市參與式預算預算提案票選活動今天起開始，北市民政局指出，至今邁入第7年，提案票選期間自6月1日上午9時起至6月15日下午5時止，只要年滿16歲在台北市設籍、居住、就學、就業的市民朋友都可至台北市政府i-Voting網站（https://ivoting.taipei/vote）或利用台北通APP投票。

民政局指出，為了鼓勵民眾參與投票，提供iPhone 13 pro、萬元即享券及百元超商商品卡等豐富獎項讓參與投票的民眾進行抽獎，選出喜歡的提案即可參加抽獎，相關資訊請關注FB粉絲團「公民齊參與不能沒有你：台北市參與式預算」。

民政局指出，參與式預算自105年起至111年5月底，共計錄案422案，結案380案，結案率達90%，是目前全國唯一持續推動的城市，完成許多市民的夢想。

今年經審議後共產生33件提案，內容包括公園改造、環境改善、觀光文化、交通改善等面向，反映了市民對生活周邊改善的期待。歷年來也有許多市府與市民共同努力的成果，如「天母夢想親子樂園」將設施老舊的公園改造成受到孩童喜愛的棒球主題公園；「唭哩岸打石文化博物館」則在捷運唭哩岸站旁設置打石器具，以生活化方式展示打石文化。