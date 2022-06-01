公車站前後10公尺禁停車卻畫車格 北市議員要求改善

據市府統計，每年舉發公車停靠區違停數量破4萬件、超過80人受傷，有議員發現，停管處在停靠區前後畫設停車格，違反10公尺內禁停車規定，讓公車難以駛入，要求市府改善。停管處說，禁停距離以公車站牌為中心計算，多數停靠格都有12公尺，畫停車格會前後保留5公尺空間，今年改善距離過近的停車格有19件、1件仍在規劃調整中。

據統計，警方取締公車站違停件數，2019年有4萬2227件、2020年4萬3122件、2021年4萬350件，今年1到3月就有1萬1467件；公運處依公車影像舉發件數，2019年913件、2020年589件、2021年757件，今年1到3月117件。因公車站違停受傷或財損的人數，2019年89件、2020年99件、2021年86件，今年1到3月有22件。

北市議員耿葳指出，公車停等區因車輛違停導致民眾受傷、財損案件顯示，每年有超過80位位民眾受傷，甚至因違停車輛阻礙民眾視線與公車動線，一天到晚上演乘客追公車跑或衝到馬路上搭車的危險狀況。警方舉發公車站前後10公尺違停案件年年破4萬件，居高不下，但台北市2018年宣布以公車行車紀錄器揪違停，卻愈抓愈少如同虛設。

除了公車站違停外，耿葳還發現，北市停管處將停車格劃設在公車站牌前後10公尺範圍內，明明是違停，卻因為有停車格讓危險的狀況就地合法，停管處甚至無法知道在公車站旁劃了多少停車格、畫在哪裡，她要求停管處3個月內清查有多少公車站旁的違法停車格並立即改善。