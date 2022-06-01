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公車站前後10公尺禁停車卻畫車格 北市議員要求改善

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市公車站牌前後10公尺不得停放車輛，不過停管處卻在10公尺內畫設停車格，耿葳就批評停管處讓違法就地合法，要求立即改善。圖／北市議員耿葳提供
北市公車站牌前後10公尺不得停放車輛，不過停管處卻在10公尺內畫設停車格，耿葳就批評停管處讓違法就地合法，要求立即改善。圖／北市議員耿葳提供

據市府統計，每年舉發公車停靠區違停數量破4萬件、超過80人受傷，有議員發現，停管處在停靠區前後畫設停車格，違反10公尺內禁停車規定，讓公車難以駛入，要求市府改善。停管處說，禁停距離以公車站牌為中心計算，多數停靠格都有12公尺，畫停車格會前後保留5公尺空間，今年改善距離過近的停車格有19件、1件仍在規劃調整中。

據統計，警方取締公車站違停件數，2019年有4萬2227件、2020年4萬3122件、2021年4萬350件，今年1到3月就有1萬1467件；公運處依公車影像舉發件數，2019年913件、2020年589件、2021年757件，今年1到3月117件。因公車站違停受傷或財損的人數，2019年89件、2020年99件、2021年86件，今年1到3月有22件。

北市議員耿葳指出，公車停等區因車輛違停導致民眾受傷、財損案件顯示，每年有超過80位位民眾受傷，甚至因違停車輛阻礙民眾視線與公車動線，一天到晚上演乘客追公車跑或衝到馬路上搭車的危險狀況。警方舉發公車站前後10公尺違停案件年年破4萬件，居高不下，但台北市2018年宣布以公車行車紀錄器揪違停，卻愈抓愈少如同虛設。

除了公車站違停外，耿葳還發現，北市停管處將停車格劃設在公車站牌前後10公尺範圍內，明明是違停，卻因為有停車格讓危險的狀況就地合法，停管處甚至無法知道在公車站旁劃了多少停車格、畫在哪裡，她要求停管處3個月內清查有多少公車站旁的違法停車格並立即改善。

北市停管處則回應，公車站前後10公尺禁止停車計算方式，是以公車站牌為中心，前後延伸10公尺，並非停靠格，多數公車站牌都有畫設12-15公尺以上的公車停靠區，在畫設時停車格時，會考量停靠區長度，並保留前後各2-5公尺空間。今年累計辦理35件此類案件，其中19件距離過進的車格已改善完成，15件符合規定維持現狀，1件尚規劃調整中。

北市公車站牌前後10公尺不得停放車輛，不過停管處卻在10公尺內畫設停車格，耿葳就批評停管處讓違法就地合法，要求立即改善。圖／北市議員耿葳提供
北市公車站牌前後10公尺不得停放車輛，不過停管處卻在10公尺內畫設停車格，耿葳就批評停管處讓違法就地合法，要求立即改善。圖／北市議員耿葳提供

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