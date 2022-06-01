淡水清水巖祖師爺遶境將登場 宮廟陣頭簽署自律公約

新北市新莊地藏庵文武大眾爺遶境活動甫落幕，緊接著淡水清水巖祖師爺平安遶境自後天連辦2日，警方加強人力布署防範街頭暴力衝突，淡水警分局昨天且邀參與活動的宮廟及陣頭，預先簽署自律行動公約，期盼活動平安順利進行。

清水巖管委會主委李宗燦表示，為兼顧信眾參拜、防疫政策及遶境秩序，今年改採車隊遊行方式舉行，減少邀請外地陣頭，所有人必須確實戴上清水巖配發的「疫苗3OK」識別證才能參與，呼籲大家充分配合遵守。

新北市警察局長黃宗仁也在這2場廟會之前重申「暴力零容忍」，絕不容許任何人趁活動擾亂社會秩序，破壞神聖信仰，強調警方將貫徹「強悍執法」立場，對於任何不法行為或滋事分子，一定當場依法逮捕嚴辦。

為此，保安大隊霹靂小組將到場待命，隨時支援突發狀況。淡水警分局長黃南山指出，每次廟會活動，常出現交通違規、亂丟垃圾、施放鞭炮及音響音量過大等情形，甚至陣頭之間發生肢體衝突。

新北市今年推動「優質宮廟文化行動公約」，就是希望減少民怨，打造傳統廟會優質文化。警方將加強查訪約制陣頭團體，容易發生衝突的地點及路段，都將強化維安與蒐證作為，同時籲請民眾充分配合交通管制措施，維護行人安全與車流順暢。