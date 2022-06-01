快訊

不斷更新／高雄、台南跟進延長遠距教學！台北維持實體 各縣市做法一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水清水巖祖師爺遶境將登場 宮廟陣頭簽署自律公約

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
淡水警分局昨天邀請參與祖師爺遶境相關單位座談，共同簽署自律行動公約。圖／警方提供
淡水警分局昨天邀請參與祖師爺遶境相關單位座談，共同簽署自律行動公約。圖／警方提供

新北市新莊地藏庵文武大眾爺遶境活動甫落幕，緊接著淡水清水巖祖師爺平安遶境自後天連辦2日，警方加強人力布署防範街頭暴力衝突，淡水警分局昨天且邀參與活動的宮廟及陣頭，預先簽署自律行動公約，期盼活動平安順利進行。

清水巖管委會主委李宗燦表示，為兼顧信眾參拜、防疫政策及遶境秩序，今年改採車隊遊行方式舉行，減少邀請外地陣頭，所有人必須確實戴上清水巖配發的「疫苗3OK」識別證才能參與，呼籲大家充分配合遵守。

新北市警察局長黃宗仁也在這2場廟會之前重申「暴力零容忍」，絕不容許任何人趁活動擾亂社會秩序，破壞神聖信仰，強調警方將貫徹「強悍執法」立場，對於任何不法行為或滋事分子，一定當場依法逮捕嚴辦。

為此，保安大隊霹靂小組將到場待命，隨時支援突發狀況。淡水警分局長黃南山指出，每次廟會活動，常出現交通違規、亂丟垃圾、施放鞭炮及音響音量過大等情形，甚至陣頭之間發生肢體衝突。

新北市今年推動「優質宮廟文化行動公約」，就是希望減少民怨，打造傳統廟會優質文化。警方將加強查訪約制陣頭團體，容易發生衝突的地點及路段，都將強化維安與蒐證作為，同時籲請民眾充分配合交通管制措施，維護行人安全與車流順暢。

淡水 遶境

延伸閱讀

汐止四大宮廟捐快篩劑 助汐止警守護治安

幫助弱勢戶防疫 淡水公所發放快篩5劑

淡水祖師爺遶境改採車隊遊行 周五起交通管制2天

新莊地藏庵遶境警執法不打烊 兩天告發交通違規131件

相關新聞

淡北道路「躺在行政院」？ 秘書長李孟諺：有機會在今年核定

行政院發言人羅秉成日前公開大喊「淡北道路」案沒有卡在行政院，不過該案4月24日已從交通部送入政院。新北市議員陳偉杰在總質...

年滿16歲即可 北市參與式預算今天起提案

台北市參與式預算預算提案票選活動今天起開始，北市民政局指出，至今邁入第7年，提案票選期間自6月1日上午9時起至6月15日...

公車站前後10公尺禁停車卻畫車格 北市議員要求改善

據市府統計，每年舉發公車停靠區違停數量破4萬件、超過80人受傷，有議員發現，停管處在停靠區前後畫設停車格，違反10公尺內...

七股漁電共生徵詢會 居民憂黑琵故鄉淪為光電故鄉

經濟部能源局委託工研院今下午在七股區舉行漁電共生環境與社會檢核意見徵詢會，多名居民說，推估光七股區就有逾1100公頃列為...

淡水清水巖祖師爺遶境將登場 宮廟陣頭簽署自律公約

新北市新莊地藏庵文武大眾爺遶境活動甫落幕，緊接著淡水清水巖祖師爺平安遶境自後天連辦2日，警方加強人力布署防範街頭暴力衝突...

跑在中央之前 北市2030年減碳目標預定從30%提高至40%

台北市議會法規會上午審查台北市淨零排放管理自治條例草案，北市原目標是在2030年減碳至30%，2050年達到淨零排放目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。