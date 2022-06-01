跑在中央之前 北市2030年減碳目標預定從30%提高至40%

台北市議會法規會上午審查台北市淨零排放管理自治條例草案，北市原目標是在2030年減碳至30%，2050年達到淨零排放目標，經過委員會討論後認為既然北市要走在中央前面，原訂30%雖然保守、策略不失分，但想要更前進，做法應要更積極，經審議後將2030年減碳至30%，提高至40%。

修正前的淨零排放自治條例草案第七條，2030年溫室氣體排放量應較105年排放量減少30%，修正後改為40%；另2040年溫室氣體排放量應較105年減少65%，以及2050年起達到淨零排放，維持不變。另外，減量目標應參酌北市情勢變化及政府簽署之國內外協議，每5年定期檢討。

針對2030年減碳至40%，環保局原本仍有疑慮，認為目前在2020年時，北市已經減了12.1%，到了2040年要減40%，還要減27.1%，但以目前技術層面，要轉換到淨零排放還是有門檻，例如車輛電動化，因涉及法令，不是明天就可以宣布不准使用燃油車。

此外，國家能源轉型無法這麼快，目前國家的電力碳排放占70%，若國家不降，電動車也要增加用電量，這要靠國家能源轉型，轉成太陽光電、風電或零碳能源才能達到。

不過，議員邱威傑認為，北市既然刻意走在中央前，要求比較高，若還選擇比國際或民間團體還低的標準，若不提高至40%，理想性不是有矛盾？法規會召集人王浩也認為，要想走在中央前，就要有更前進積極心態。

議員秦慧珠則是提醒，不要亂喊價，沒意義，要務實一點，環保局自己訂下的數字，自己要負責，從105年到2022年，北市減了12.9%，未來的7半，要減17.1%，市府會不會擔心連17.1%都做不到？不過環保局表示，如果中央是訂到30%，台北市目前是有朝40%方向做規畫。

環保局長劉銘龍表示，現在國家的目標已經是零排放，中央包括國發會、交通部、環保署、經濟部等土階盡全力在推淨零，3月31日也做了報告，至少2030年要編9000億預算，相信國家能源有轉型計畫，現在是先緩後加，因此北市先提高40%，是符合全世界和潮流方向 。