淡北道路「躺在行政院」？ 秘書長李孟諺：有機會在今年核定

行政院發言人羅秉成日前公開大喊「淡北道路」案沒有卡在行政院，不過該案4月24日已從交通部送入政院。新北市議員陳偉杰在總質詢時質疑，淡北道路已變成政治問題，送到行政院就無後續消息。新北市長侯友宜也說，「淡北道路目前躺在行政院」。行政院秘書長李孟諺表示，目前全案已有一定進展，有機會在今年順利通過，並沒有政治算計。

羅秉成日前曾表示，淡北道路案仍在交通部公路總局審查，尚未送到交通部，更不用說送到行政院，外界質疑是中央卡關或是要作為選舉政績，與事實不符。

不過近期公路總局、交通部都已審查通過，並在4月24日將此案送進行政院，但現在卻遲遲沒有下文，外界又開始關注此案。

陳偉杰質詢時表示，淡北道路案送到行政院後，又變得無聲無息，淡水民眾看著基隆捷運一下就通過，自己卻要等上多年，都懷疑自己為何這麼可憐，到現在都沒有具體的成形。

陳偉杰提到，淡北道路案過關遙遙無期，是不是要等到民進黨宣布新北市長參選人後才會審查通過？這樣還要拖多久？

新北市長侯友宜表示，這件事情要越早做越好，淡北道路急迫性超過整體評估，目前躺在行政院，他會盡量溝通，希望全案今年可以定下來。

李孟諺指出，這其實是一個誤會，交通部有研擬新方案，盡量分流淡水車流，不讓車子通通擠到台北市。中央也有跟當地團體開過溝通會議，部分民眾覺得這是一個好方向。

李孟諺表示，行政院已經指示交通部密切與相關團體報告進度，希望溝通能有結果，大家都是正面在處理問題，並沒有政治考量，如果順利，淡北道路一案是有機會在今年通過。