2030公車電動化 議員轟配套不夠 恐買車容易、養車難

因應淨零碳排，中央2030要達全面公車電動化，但北市議員張斯綱質疑，政府推動全面電動化公車，卻無配套因應，恐讓業者「買車容易、養很難」，承受大壓力，因電動公車充電樁供電不敷使用，導致已採購電動車業者，近半電車無法充電，恐影響民眾的搭車班次，要求市長柯文哲協助與台電溝通，並派人在行政院會反映，柯文哲允諾會向中央反映。

議員張斯綱說，中央2030年公車全電動化政策訂定飄渺虛無，其中充電樁電力供應是否足夠等相關竟無配套，恐成業者推動電動化的最大困難之一。

大都會客運總經理李建文表示，以目前大都會客運的民生調度站為例，場站有1087坪，目前一般燃油公車可以停放54輛，不過未來全電動化，全場站恐只能停放34輛，因為一部電動公車必須要有一個充電樁。

李建文說，電動公車最大困擾是接電問題，目前大都會向台電申請接電，以民生調度站為例，他們向台電申請1700K瓦，一輛電車充電需60k瓦，慢充約需4至6小時，但台電僅給999k瓦，可能是區域電網供電限制，將有一半的電動公車無法充電。

議員質疑，政府要推動全面電動公車，恐是買車容易、養車難，包括要花長時間充電，還有場站設置充電樁等問題，以大都會客運的民生站為例，就足足少了20輛可停放，相關配套不足，是否會犧牲市民的搭車班次、還是減少運載量？要求柯文哲任期最後幾個月，協助與中央反映，否則業者願意花錢買電動公車，但買了，卻沒電跑不了，對環境也沒幫助。

北市交通局長陳學台表示，交通部2030全面電動化政策很明確，也有設定期程，目前中央這兩年還在培養國家隊，明年確定後，後續速度建置應該會加快。議員要求北市府於行政院會反映業者充電需求等問題，柯文哲允諾會反映。