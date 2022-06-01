快訊

上海疫情解封：經濟重挫能起死回生嗎？

中央推動專責病房照顧輔佐人員 照護6床每班8小時5千元

兒童病歿再增2例 1個月大男嬰、5個月大女嬰在家死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2030公車電動化 議員轟配套不夠 恐買車容易、養車難

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員張斯綱質疑，政府推動全面電動化公車，卻無配套因應，恐讓業者「買車容易、養很難」，承受大壓力。圖／北市府提供
北市議員張斯綱質疑，政府推動全面電動化公車，卻無配套因應，恐讓業者「買車容易、養很難」，承受大壓力。圖／北市府提供

因應淨零碳排，中央2030要達全面公車電動化，但北市議員張斯綱質疑，政府推動全面電動化公車，卻無配套因應，恐讓業者「買車容易、養很難」，承受大壓力，因電動公車充電樁供電不敷使用，導致已採購電動車業者，近半電車無法充電，恐影響民眾的搭車班次，要求市長柯文哲協助與台電溝通，並派人在行政院會反映，柯文哲允諾會向中央反映。

議員張斯綱說，中央2030年公車全電動化政策訂定飄渺虛無，其中充電樁電力供應是否足夠等相關竟無配套，恐成業者推動電動化的最大困難之一。

大都會客運總經理李建文表示，以目前大都會客運的民生調度站為例，場站有1087坪，目前一般燃油公車可以停放54輛，不過未來全電動化，全場站恐只能停放34輛，因為一部電動公車必須要有一個充電樁。

李建文說，電動公車最大困擾是接電問題，目前大都會向台電申請接電，以民生調度站為例，他們向台電申請1700K瓦，一輛電車充電需60k瓦，慢充約需4至6小時，但台電僅給999k瓦，可能是區域電網供電限制，將有一半的電動公車無法充電。

議員質疑，政府要推動全面電動公車，恐是買車容易、養車難，包括要花長時間充電，還有場站設置充電樁等問題，以大都會客運的民生站為例，就足足少了20輛可停放，相關配套不足，是否會犧牲市民的搭車班次、還是減少運載量？要求柯文哲任期最後幾個月，協助與中央反映，否則業者願意花錢買電動公車，但買了，卻沒電跑不了，對環境也沒幫助。

北市交通局長陳學台表示，交通部2030全面電動化政策很明確，也有設定期程，目前中央這兩年還在培養國家隊，明年確定後，後續速度建置應該會加快。議員要求北市府於行政院會反映業者充電需求等問題，柯文哲允諾會反映。

公車 台電 柯文哲

延伸閱讀

取消設站距離 北市YouBike2.0挨批浮濫 使用率低

不會改挺蔣萬安 柯文哲：黃珊珊還是訓練最好的

電動車充電樁設置難　台電提出兩個「專用」作解方

台灣未被納入印太經濟架構 藍：蔡政府進口萊豬還吹牛

相關新聞

跟騷法今上路當心傳訊也算 侯友宜籲各局處即時通報

「跟蹤騷擾防制法」今正式上路，民眾碰報狀況可報警，警方可依現行犯逮捕，且除實體行動外，傳訊騷擾也算在內，新北警察局表示，...

新北建照先行審查今日上路 都更等待時程至少減6個月

新北市推動都更三箭，為讓都更審議過程精簡，新北市都更處表示，市府攜手新北市建築師公會推出「都市更新案件建照先行審查」，於...

2030公車電動化 議員轟配套不夠 恐買車容易、養車難

因應淨零碳排，中央2030要達全面公車電動化，但北市議員張斯綱質疑，政府推動全面電動化公車，卻無配套因應，恐讓業者「買車...

台中+11511！ 市府稱中央少給8000劑兒童疫苗

中央疫情指揮中心今宣布，本土新增8萬8247例確診，其中台中新增1萬1511例確診。中央在台中開設兒童疫苗大型快打站今開...

新北首屆專題實作競賽 評審驚呼「以為在看大學報告」

新北今年首辦市級專題實作競賽，強化學生統整、問題解決、創新、實務整合能力。其中商業與管理群第一名作品，是鶯歌工商資料處理...

深澳鐵道自行車翻新風貌618亮相 還可搭俏皮河豚車

睽違已久的深澳鐵道自行車將於6月18日重新開放，新北市觀光旅遊局表示，6月1日中午12時提前開放民眾線上預訂。迎接仲夏季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。