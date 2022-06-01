台中+11511！ 市府稱中央少給8000劑兒童疫苗

中央疫情指揮中心今宣布，本土新增8萬8247例確診，其中台中新增1萬1511例確診。中央在台中開設兒童疫苗大型快打站今開打，原本說要配發給台中的第三批兒童BNT疫苗，少給8000劑。詳情今天下午3時台中市疫情指揮中心記者會說明。

中央在台中開設「中榮科博兒童疫苗大型接種站」今天開打，很多家長請假帶孩子排隊接種，還有家長遠從新北跨區帶孩子接種。台中榮總統計，今天上午共有700多名兒童完成接種。

台中榮總說，該站設定一天施打3600劑，今起連5天可打1萬8000劑。明起採全預約制，開放民眾預約，疫苗施打對象為5到11歲學齡幼童，接種地點在科博館B1紙箱王餐廳外大型走廊，現場規劃有入場動線，請民眾依循現場人員引導。