新北建照先行審查今日上路 都更等待時程至少減6個月

新北市推動都更三箭，為讓都更審議過程精簡，新北市都更處表示，市府攜手新北市建築師公會推出「都市更新案件建照先行審查」，於今日正式上路，將建照審查提前至都更審議期間進場，至少可減少6個月申請流程時間。

都更處表示，有鑑於都更事業計畫書與建造執照申請的圖面、檢討等內容及細緻度有別，於核定後部分案件於申請建造執照階段，經常有建管規定檢討錯誤、漏未檢討等而須依都更條例辦理變更事業計畫的情形，導致都更時間延長，且增加行政作業成本及負擔。

為落實加速推動都市更新，都更處表示，新北市府精進都更審議流程，透過新北市建築師公會專業技術服務，提前檢視建築檢討內容正確性並鏈結後續建照審查流程，讓案件效率再提升，預期可大幅減少6個月以上變更畫時程及2個月建照平行分會都更作業時間。

都更處表示，實施者可視需求於都更案件專案小組審竣時，向公會提出申請，依審查意見修正計畫書圖完竣，後續召開聽證會或逕提大會審議，並於申請建築執照時，逕自銜接建照協審流程中複審階段，且相關審查均由專人處理，以提升整體效率，使都更重建更快速。