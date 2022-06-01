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板橋車站兒童疫苗站開打 家長認為交通便利

中央社／ 新北1日電

衛福部台北醫院表示，因應兒童接種疫苗需求，在台鐵板橋車站地下1樓大廳開設輝瑞兒童疫苗大型接種站，今天至5日施打，不少家長帶著孩子接種，至中午為止施打約200人。

衛福部台北醫院今天告訴中央社記者，因應兒童接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗需求，院方接獲衛福部指示48小時內開設接種站後，立即安排場地、動線規劃、宣傳海報布條與看板，動員醫療與行政人力火速完成設站；今天起至5日，在台鐵板橋車站地下1樓大廳，開設輝瑞兒童疫苗大型接種站。

台北醫院說，1日及2日還提供夜間施打服務，家長可在下班後帶孩子接種，目前規劃這兩天每日提供2600劑疫苗接種；3日至5日逢端午連假，雖無夜間接種，仍規劃每天2000劑次，但現場人流量可能較大，建議家長優先在網路上預約。

院方建議家長先至醫院網路系統預約，下載意願書填寫後再帶至施打站，為平衡數位落差，也提供現場發放號碼牌雙軌並行。民眾取得號碼牌後，依現場人員引導報到、醫師評估後接種。

依據記者現場觀察，今天上午開始陸續有爸爸帶著一對兒女，或媽媽帶著兒子來接種，依序完成報到與問診評估、接種；少數兒童害怕的哭叫著抱緊父母，接種完畢後獲得醫院贈送的彩色筆作為鼓勵獎品。有些父母反映，在車站設接種站，停車方便，交通便利。

醫院統計，至中午近12時許，已經接種約200名兒童。台北醫院院長鄭舜平也將在門診結束後，前往接種站關心施打的情形。

新北市政府疫情應變會議今天上午舉行時，衛生局長陳潤秋報告，規劃6月10日前完成進入國小校園接種國小兒童與附設幼兒園園生，市立幼兒園與私立幼兒園的家長如有意願接種，會造冊後集中在各行政區的某一所國小施打。

市府表示，中央原答應5月30日配送2萬劑兒童疫苗、6月3日配送5.5萬劑，原預估有7.5萬劑會陸續到達；但中央告知，預計3日配發的的5.5萬劑兒童疫苗，要抽走1.8萬劑支援板橋車站大型接種站。

副市長劉和然說，雖尊重中央的總量調配，但原規劃學校集中施打的兒童疫苗數量短少，又得重新啟動調查學童是否已施打完畢，並調配醫療人力，200多所學校導師也將重新告知家長調整接種的時間。期盼中央在決定重大公共政策時，可多和地方溝通以利執行。

疫苗 台北醫院 幼兒園

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