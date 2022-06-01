新北首屆專題實作競賽 評審驚呼「以為在看大學報告」

新北今年首辦市級專題實作競賽，強化學生統整、問題解決、創新、實務整合能力。其中商業與管理群第一名作品，是鶯歌工商資料處理科學生開發一套電腦系統，將原本校護需長時間輸入全校體溫，自動且快速地解決，讓參與評審的大學教授驚呼「還以為在看大學專題報告。」

專題實作是技職高中重點課程，除學習歷程檔案必採項目之一外，也占最少4成甄選入學成績。新北辦市級專題實作競賽，今年有90件作品參賽，書審擇優70件進入決賽，最終選出29件獲獎，包括專題組第1名6件、第2名6件、第3名4件、佳作6件；創意組第1名1件、第2名2件、第3名1件、佳作3件。

其中專題組商業與管理群第一名由鶯歌工商拿下，資料處理科3位學生王鐿華、陳怡臻與劉咏潔表示，當初看到校護在疫情期間，每天花費很長時間，將全校學生的體溫表用人工方式輸入電腦，為此設計一套電腦系統，可快速且自動地處理大量體溫表資料。

該題目也讓參與評審的大學教授驚呼「這個系統太驚豔了，還以為在看大學專題報告。」指導老師楊玉麟則說，主題來自學生想要解決生活問題，使用Python程式、人工智慧技術完成系統，將紙本體溫表自動轉成電子檔；解決生活問題和自主學習，運用所學幫忙身邊的人，是這次獲獎關鍵因素。

另外，泰山高中電機科3位學生施詠壬、陳群崴與黃傑立開發「智能安全冷凍庫」，獲電機與電子群創意組第一名。團隊運用物聯網技術，讓使用者可透過行動裝置，遠端控制電源開關，隨時查看冷凍庫狀態，不僅提升工作效率，也能確保人員安全。