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新北首屆專題實作競賽 評審驚呼「以為在看大學報告」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
鶯歌工商學生王鐿華與護士阿姨討論系統需求。圖／新北教育局提供
鶯歌工商學生王鐿華與護士阿姨討論系統需求。圖／新北教育局提供

新北今年首辦市級專題實作競賽，強化學生統整、問題解決、創新、實務整合能力。其中商業與管理群第一名作品，是鶯歌工商資料處理科學生開發一套電腦系統，將原本校護需長時間輸入全校體溫，自動且快速地解決，讓參與評審的大學教授驚呼「還以為在看大學專題報告。」

專題實作是技職高中重點課程，除學習歷程檔案必採項目之一外，也占最少4成甄選入學成績。新北辦市級專題實作競賽，今年有90件作品參賽，書審擇優70件進入決賽，最終選出29件獲獎，包括專題組第1名6件、第2名6件、第3名4件、佳作6件；創意組第1名1件、第2名2件、第3名1件、佳作3件。

其中專題組商業與管理群第一名由鶯歌工商拿下，資料處理科3位學生王鐿華、陳怡臻與劉咏潔表示，當初看到校護在疫情期間，每天花費很長時間，將全校學生的體溫表用人工方式輸入電腦，為此設計一套電腦系統，可快速且自動地處理大量體溫表資料。

該題目也讓參與評審的大學教授驚呼「這個系統太驚豔了，還以為在看大學專題報告。」指導老師楊玉麟則說，主題來自學生想要解決生活問題，使用Python程式、人工智慧技術完成系統，將紙本體溫表自動轉成電子檔；解決生活問題和自主學習，運用所學幫忙身邊的人，是這次獲獎關鍵因素。

另外，泰山高中電機科3位學生施詠壬、陳群崴與黃傑立開發「智能安全冷凍庫」，獲電機與電子群創意組第一名。團隊運用物聯網技術，讓使用者可透過行動裝置，遠端控制電源開關，隨時查看冷凍庫狀態，不僅提升工作效率，也能確保人員安全。

指導老師電機科科主任李敏華表示，學生在疫情期間，看到新聞報導疫苗需使用大型冷凍庫，若有操作不當，就容易發生被反鎖、氨氣洩漏等意外事件，因此產生興趣，雛型商品使用單晶片與物聯網技術，以人員安全性為首的設計考量，是學以致用的最好表現。

泰山高中電機科施詠壬、陳群崴與黃傑立3位學生開發「智能安全冷凍庫」獲電機與電子群創意組第一名。圖／新北教育局提供
泰山高中電機科施詠壬、陳群崴與黃傑立3位學生開發「智能安全冷凍庫」獲電機與電子群創意組第一名。圖／新北教育局提供
專題組商業與管理群第一名由鶯歌工商拿下。圖／新北教育局提供
專題組商業與管理群第一名由鶯歌工商拿下。圖／新北教育局提供

疫情 新北

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