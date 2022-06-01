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飛官徐大鈞殉職 侯友宜：哀痛及感念為國捐軀

中央社／ 新北1日電

空軍官校少尉學員徐大鈞昨天墜機殉職，新北市長侯友宜今天表示，徐大鈞是新北市人，他感同哀痛並已致電安慰徐大鈞母親，除殯葬協助，並給予最高慰問金，感念徐大鈞為國捐軀。

空軍AT-3教練機在高雄岡山墜毀，駕駛學官徐大鈞少尉殉職。消息傳回徐大鈞在新北市新店區老家，鄰里紛表不捨。侯友宜今天列席市議會市政總質詢前接受媒體聯訪表示，徐大鈞不幸殉職了，徐大鈞是新北市人，身為新北市長，感同哀痛。

侯友宜表示，他在第一個時間請民政局派員到徐大鈞家去關懷以外，「我更致電給在南部的大鈞的媽媽，希望她能夠節哀，同時只要新北市不管是在行政上以及在殯葬部分我們都會給予全力的協助，我們也會給予最高的慰問金，來感念他為國捐軀」。

他表示，最讓他敬佩的是，徐大鈞在最危險的一刻還不忘保護人民安全，造成自己不幸以身殉職，大家真的非常感念他。

他也被媒體問到中央在板橋車站設置兒童疫苗接種站的問題，他表示，中央要到板橋車站做疫苗的接種，地方就會按照規定來配合。希望中央不管是大小事都能夠和地方多溝通，地方看到問題也可以反映給中央，讓中央可以快速解決問題。

新北市長 徐大鈞 侯友宜

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