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畫畫來賺錢 新北義民節著色最高獎2000

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市客家局即日起至7月15日舉辦「毛寶貝義家親」兒童著色比賽。圖／新北市客家局提供
新北市客家局即日起至7月15日舉辦「毛寶貝義家親」兒童著色比賽。圖／新北市客家局提供

111年新北市客家義民爺文化祭於10月1日至3日在新北市市民廣場舉辦，今年以寵物友善將客家文化元素與寵物結合，自6月1日起至7月15日舉辦「毛寶貝義家親」兒童著色比賽，國小高年級組最高可得2千元獎金。

新北市客家人口數量位居全台第二，歷經新舊世代長期文化融合，客家紋理已烙印在新北的街道巷弄間，逐漸匯聚成為現今的都會客家。新北市客家局為貫徹客家精神，規劃舉辦「毛寶貝義家親」、「義起閱新北」、「義起唱新北」、「義起聚新北」等系列活動。

近年飼養寵物的家庭日益增加，因此以寵物友善將客家文化元素與寵物結合，自6月1日起至7月15日舉辦「毛寶貝義家親」兒童著色比賽，期望透過兒童對色彩運用的創意與想像力，在著色過程激發對於寵物友善環境的認知，也從中觸及客家文化交流，打造「毛寶貝義家親」的友善創意行動。

毛寶貝義家親兒童著色比賽，分為幼兒園組、小學低年級組、小學中年級組及小學高年級組4個組別，將評選出34名優選獎，並於7月16日至31日辦理網路票選與抽獎活動，以不分組形式票選人氣獎5名，總獎金高達5萬1千元。票選期間參與投票加碼從中再抽10名獲得超商電子禮券500元。

新北市客家局林素琴局長表示，義民爺文化祭是客家人每年重要盛事，為使客家文化脈絡源遠流長傳承，近年朝向年輕化與多元國際角度辦理，透過虛實整合方式吸引不同族群與年齡層之行動共鳴。

報名網址

「毛寶貝義家親」兒童著色比賽於7月16日至31日辦理網路票選與抽獎活動。圖／新北市客家局提供
「毛寶貝義家親」兒童著色比賽於7月16日至31日辦理網路票選與抽獎活動。圖／新北市客家局提供

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