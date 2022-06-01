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中和2歲童父親求真相 新北：已備妥資料要提供

中央社／ 新北1日電

新北中和區有2歲男童因確診重症搶救仍不幸死亡，引起社會關注，男童父親在臉書發文盼還原真相；新北衛生局長陳潤秋表示，已備妥資料約好今天上午送交及報告，但家屬臨時取消。

中和2歲男童在這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron疫情中，成為首例確診後轉重症，經雙和及台大醫療團隊搶救仍宣告不治，男童父親日前在臉書貼文要求還原「消失81分鐘」真相。

中和2歲童「恩恩」父親今天臉書貼文表示，收到了衛生福利部疾病管制署「我與1922的通話紀錄」。他也說明為何取消和新北市衛生局碰面的約定，他說「我想過之後，我們需要的不是說明」。

恩恩父親說，希望「儘快拿到我們夫妻依照政府資訊公開法要求的通話錄音和報案紀錄，並在拼湊出完整的事情真相後，如果有不完整需要討論的部分，我們夫妻再正式和新北市政府當面討論請教」。

新北市長侯友宜今天列席市議會市政總質詢前接受媒體聯訪，他針對恩恩父親的還原真相訴求表示，已把相關資料整理好，責成消防局長黃德清及衛生局長陳潤秋和恩恩家屬報告，以讓家屬完整了解資料內容。

陳潤秋表示，衛生局和消防局準備好完整資料，原約好今天上午見面送上資料並作說明，但家屬後來有其他考量而取消，但後續仍會持續連絡。希望和家屬見面作完整報告。

新北市長 衛生局

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