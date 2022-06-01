中正紀念堂接種站啟動 幼兒園家長讚快又方便

中正紀念堂疫苗接種站今天啟動，許多幼兒園家長帶著學童來接種，有家長說，因為診所、醫院都預約不到，所以來打；也有家長說，這邊比起醫院快又方便，且不會接觸到其他病人。

中正紀念堂第三展廳今天至5日起開設5至11歲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞兒童疫苗接種站，由台北榮民總醫院負責，每日上午8時30分至下午5時提供服務。北榮副院長侯明志說，接種站以預約為主，但仍接受現場掛號，今天一整天的預約量約200人，開站1.5小時後已超過200人掛號，中央共配給1.8萬劑疫苗量能，每天可以替2000、3000人施打，視現場狀況，量能可以彈性增加。

約在上午9時帶著孩子來打疫苗的邱先生向中央社記者表示，小朋友就讀公立幼兒園中班，日前安排到校園接種時還在觀望，但疫情連日增溫，跟太太討論後，還是決定讓小朋友來打。

與太太一起陪孩子接種的包先生說，小朋友今年要上小學，就讀的幼兒園沒有安排接種，要自己上網預約，本來有掛到其他醫院的特別門診，但臨時聽說這邊有隨到隨打，想說讓小朋友早點有免疫力，就趕快過來打，把醫院的門診取消。

一名雙胞胎女兒的媽媽說，因為疫情太嚴重，最近都沒讓就讀大班的女兒去上課，本來有預約明天到台大醫院接種，但想說趕快打疫苗增加保護力，而且這邊很快、很方便，又不會接觸到其他病人，就趕快帶女兒來打。

張先生與太太表示，弟弟就讀私幼，要自己到疫苗預約平台或掛醫院的特別門診，但名額總是秒殺，所以就來這邊打，確保弟弟有抵抗力。張先生認為，這是非常好的福利，讓家長可以自由選擇，且弟弟打完都還好，「活跳跳的」。

侯明志接受媒體聯訪時向家長提醒，頭痛、疲倦、關節痛、腸胃道症狀等是常見的副作用，通常1、2天之後就會緩解，要特別留意的是，有少數人會發燒到38度以上，且持續超過48小時，或是出現氣喘的狀況，這時就要到醫院接受診斷。

侯明志強調，無論是接種站、自由廣場的防疫急門診或院內專責病房，人力都有做好排班與分流，不會交叉運用，且接種站與防疫急門診距離超過500公尺，管控沒有問題。