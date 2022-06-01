創雨後彩虹義工團 前導演馬豪率500義工全台修屋行善

曾當過多年戲劇製片、導演的馬豪，創立「雨後彩虹希望之家義工團」，成軍10年來號召各行各業的義工，利用假日集結力量，協助很多全台各地弱勢家庭整修因風災殘破、年久失修受損的房子，義工有500多人，大家有錢出錢，有力出力，愛心遍及全台灣。

馬豪說，「彩虹出現在大雨過後，像光明與希望的到來」，這是他創立義工團期許，他一個人起不了什麼作用，號召只要有心助人的多來當義工，100、200元都是助力，多一雙手就能多刷一面牆，所有的功勞是大家的，讓困難的人也能有正常的生活，他們的宗旨。

921大地震後，馬豪開始就投入協助破損家園重建，長期擔任寶島義工團義工，為了讓服務更貼近地方實際的需要，2012年成立雨後彩虹義工團，幫助弱勢家重建家園、發送偏鄉民生物資，經費多來自義工的捐助，每一個案皆經過審核與探勘確保不會浪費，協助到真正需要幫助的人。

義工團今年1月到基隆協助一戶原住民身障夫妻，老舊的房子長期漏水、天花板鋼筋裸露掉石塊，僅能用帆布遮蓋天花板以防止砸傷及擋雨，義工花1個月修繕完工，煥然一新。

馬豪發現損壞嚴重，水泥塊還會掉落有危險，評估後打掉部分結構重新補強，先解決漏水問題後再施做輕鋼架天花板及隔間，最後整理出正常的生活空間，讓一家人可以安心過日。

義工團有500多人，警察、老師、企業老闆、工程人員、花店老闆等，馬豪表示，修屋經費由大家捐助，「不夠的就我出」，每個人假日集合一起出任務，「用我們的雙手來幫忙」。

馬豪說，多年來，修建過程面臨了很多困難，尤其是經費，一個案子從十多萬到數十萬元不等，「彩虹戰士」都一一克服，靠的就是大家的力量。