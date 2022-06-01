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北市府發言人質疑疫情 議員引用公文指未提證據

中央社／ 台北1日電

北市議員苗博雅指出，北市府發言人陳智菡日前提及總統蔡英文未告知雙北疫情等，為釐清是否有證據，發文問衛生局，市府回覆公文未提相關證據。陳智菡則提出2證據。

社會民主黨籍台北市議員苗博雅在臉書（Facebook）發文表示，台北市政府發言人陳智菡5月22日回應媒體採訪指稱「總統沒告知雙北，指揮中心內部早已評估疫情即將大規模爆發」、「如果蔡總統真的視民如子，就不會把如此重要防疫資訊暗崁，草菅人命。」

苗博雅說，若陳智菡指控是真實，代表台北市民權益被漠視，身為北市議員，當然要積極找證據，追查到底。5月25日發書面質問台北市衛生局，包含蔡總統是否曾隱匿重要防疫資訊不告知本市防疫人員？若是，北市如何得知及何時被蒙蔽？被隱匿重要防疫資訊為何等問題。

苗博雅表示，北市府5月27日書面回覆公文，沒提出任何「蔡英文總統隱匿重要防疫資訊，草菅人命」證據。昨天下午總質詢詢問北市衛生局長的回答，仍然找不到陳智菡22日所說的人證、物證，要求北市府一週內以公文正式回覆。

苗博雅說，至於陳智菡事後在臉書發表文章，自稱提出證據，但人證就是陳智菡，且沒提出任何根據，物證只是一句「根據我掌握到的資料」，並沒提出任何資料，無法驗證真偽。

陳智菡透過臉書發文提出2項證據，其中她提到「根據我掌握到的資料，今年4到5月，中央流行疫情指揮中心每週內部會議簡報，已評估台灣單日死亡數可能新增數百例等簡報內容。」

北市 陳智菡 衛生局

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