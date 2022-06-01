板橋兒童BNT接種站人潮不多 早上開1千名僅百來位

中央在板橋車站B1大廳開設兒童BNT疫苗接種站，今上午8時30分開打至10點左右，僅約100多位兒童接種，考量今為平日，人潮並不多，其中隨到隨打占多數。部立台北醫院表示，目前開設4條施打動線，預估晚間時段及連假第一天上午較多人來接種。

板橋車站疫苗接種站今日開打兒童BNT，由部立台北醫院進駐施打，現場派駐20多位醫護，開設3條醫師問診，4條施打動線，上午8時30分開打，不過因今日為平日，施打人潮並不多，僅約100多位兒童接種，其中隨到隨打占多數，狀況一切順暢。

部立台北醫院表示，每天安排約2000多位名額施打，前兩日上下午各1000位，晚間時段600位，連假期間僅開設上下午時段，不過若隨到隨打人數暴增，會隨時增加名額施打，已經線上預約者不用擔心打不到。目前今日下午的網路預約人數達271人，晚間時段則有179人；連假第一天上午則已有237人預約。