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板橋兒童BNT接種站人潮不多 早上開1千名僅百來位
中央在板橋車站B1大廳開設兒童BNT疫苗接種站，今上午8時30分開打至10點左右，僅約100多位兒童接種，考量今為平日，人潮並不多，其中隨到隨打占多數。部立台北醫院表示，目前開設4條施打動線，預估晚間時段及連假第一天上午較多人來接種。
板橋車站疫苗接種站今日開打兒童BNT，由部立台北醫院進駐施打，現場派駐20多位醫護，開設3條醫師問診，4條施打動線，上午8時30分開打，不過因今日為平日，施打人潮並不多，僅約100多位兒童接種，其中隨到隨打占多數，狀況一切順暢。
部立台北醫院表示，每天安排約2000多位名額施打，前兩日上下午各1000位，晚間時段600位，連假期間僅開設上下午時段，不過若隨到隨打人數暴增，會隨時增加名額施打，已經線上預約者不用擔心打不到。目前今日下午的網路預約人數達271人，晚間時段則有179人；連假第一天上午則已有237人預約。
另外，台北醫院表示，現場還準備彩虹筆、氣球裝飾及網美牆，舒緩孩子打針的情緒。帶著6歲女兒的張姓爸爸表示，女兒的學校一開始要等到6月底才能接種，從新聞的得知有疫苗站，上網預約後就來接種。
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