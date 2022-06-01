端節防豬瘟入境 新北巿府提醒勿寄豬肉家鄉味

本周五就是端午節，豬肉是端午節常見包粽食材，因非洲豬瘟疫情持續在亞洲擴散蔓延，目前東亞僅台灣及日本為非疫國，新北市動保處呼籲民眾不要郵寄豬肉產品至台灣，若遭查獲最高可處罰鍰100萬元。農業局則表示肉粽高油、高熱量，可搭配熱量低、纖維質高的綠竹筍清油解膩。

去年8月新北市新莊區查獲國內首件越南走私豬肉製品驗出含非洲豬瘟陽性病毒，新北市府災害應變中心聯合警察局及衛生局，稽查回溯違法店家，當中不乏有節慶相關肉粽、火腿、月餅等豬肉製品，為防止非洲豬瘟疫情由國際郵包寄送豬肉產品入境，農委會已公告違規郵包裁罰措施，首次查獲輸入人將處20萬元罰鍰，第2次將處新台幣100萬元，以加強對國際郵包夾帶豬肉產品之管理。

新北市肉品市場是非洲豬瘟防疫防疫樞紐，每到交易日都會有超過30輛運豬車進出，防疫人員今年累計至今已消毒4459輛運豬車次，3776張家畜健康聲明書確保豬隻健康無虞。新北市動保處表示，提醒民眾不要以郵寄或上網購買境外豬肉製品，如以快遞或貨物方式輸入豬肉產品最高可處7年徒刑、300萬元以下罰金。國際郵包輸入豬肉產品，亦可處20萬至100萬元罰鍰。