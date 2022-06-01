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端午節假期東部限定 持國道票證享租車優惠

中央社／ 台東縣1日電

端午節假期公路總局推出東部地區搭國道優惠措施，持有國道客運票證可享租車優惠，另持東部合法旅宿處宿憑證搭乘國道客運可折價。

公路總局台東監理站長洪美芳今天告訴中央社記者，為方便服務民眾，公路總局於端午連假疏運期間6月2日0時起至6月5日晚上12時止，返鄉使用電子票證，公路總局提供87條中長途國道客運路線票價優惠、47條台灣好行路線持電子票證半價，及所有國道客運、台鐵及高鐵轉乘在地客運1段票（或基本里程）等優惠措施。

洪美芳表示，另外公路總局特別推出「東部地區優惠」活動：自6月3日至5日搭乘指定東部國道客運路線享租車優惠，持租車憑證享回程票價優惠（汽車折新台幣200元、機車100元）；另持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，搭乘東部國道客運（北宜、北花線）享4人同行1人免費，回程再折抵200元（與在地有腳優惠租賃優惠擇一使用）。

洪美芳呼籲民眾，多利用交通部公路總局「iBus公路客運」的網頁或利用手機APP，可輕鬆查詢客運路線優惠套票資訊及預估到站時間。

國道客運 台灣好行 票價

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