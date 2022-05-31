梅雨影響降雨多 翡翠水庫20時起將每秒310立方公尺洩洪

汐止區中興路與福德二路口，有民眾反應路面龜裂塌陷，汐止區公所雖馬上灌水泥搶修，只是過了幾天發現，路面還是繼續下陷，經查才發現是底下的自來水破管，不斷的淘空路基，所以，今(31)日水公司也進場搶修，一天要改善完成。

2022-05-31 20:25