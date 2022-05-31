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梅雨影響降雨多 翡翠水庫20時起將每秒310立方公尺洩洪

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
翡管局依台北翡翠水庫運用要點規定，今天晚間20時0分起，進行每秒310立方公尺洩洪。未來並視上游進流量情況，逐漸調整放流量。圖/翡管局提供
翡管局依台北翡翠水庫運用要點規定，今天晚間20時0分起，進行每秒310立方公尺洩洪。未來並視上游進流量情況，逐漸調整放流量。圖/翡管局提供

梅雨鋒面影響，評估水庫水位將接近滿水位，為調節水庫水位、維護大壩安全，翡管局依台北翡翠水庫運用要點規定，今天晚間20時0分起，進行每秒310立方公尺洩洪。未來並視上游進流量情況，逐漸調整放流量。

翡管局提醒，請水庫下游防災、警政與消防單位加強戒備，並做好人員疏散工作等應變措施。同時籲請水庫下游新店溪、淡水河沿岸及低窪地區之民眾，遠離河道及行水區，以免發生危險。並請水庫下游新店溪、淡水河河道之施工單位，注意工地安全，避免妨礙河川通洪。

翡管局表示，為提升水庫下游民眾安全之保障，除於河道沿岸進行放水廣播外，亦將同步利用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播服務」進行「水庫放水警戒」之訊息通知。

翡翠水庫 梅雨

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