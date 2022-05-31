民間團體、黎明技術學院包粽子 贈弱勢家庭過端午

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聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市眾能創新協會理事長蔡黃阿員與黎明技術學院餐飲系一起動手包粽子。圖／新北市社會局提供
新北市眾能創新協會理事長蔡黃阿員與黎明技術學院餐飲系一起動手包粽子。圖／新北市社會局提供

新北市眾能創新協會理事長蔡黃阿員攜手黎明技術學院餐飲系一起動手包粽子，餐飲系的學生堅持用磅秤，長者則全程靠著經驗與手感，結果完成的粽子重量一樣，讓學生大為讚嘆。蒸熱後的粽子立即送給泰山國小弱勢學生、弱勢家庭及獨居長輩享用。

曾任泰山大科社區發展協會理事長的蔡黃阿員，在社會局結合惜食分享的資源下，與黎明技術學院餐飲系老師黃健乙、卓政弘等人合作多年，經常在社區幫忙烹調NG醜蔬果，讓長輩共餐。

新北市社會局表示，蔡黃阿員此次帶領協會10多位志工，到學校與餐飲系學生共同包粽子，在黎明校長林明芳的支持下，學生於中餐教室精心備料，包含糯米、滷肉、香菇、花生及菜埔等，學生運用馬口碗，一碗一碗精準秤重，包含100克米、1塊滷肉、1朵香菇、7顆花生及1小撮菜埔等。

社會局說，這群婆媽們以多年的經驗，手到擒來，看似隨意，但卻嫺熟，一下包成粒粒分明、顆顆飽滿的粽子，學生拿來一秤，發現竟和自己包的重量一樣，不得不讚嘆婆媽們的手藝。

黎明餐飲系3年級班代鄭亦珺同學表示，阿姨們都很會包肉粽，不僅速度快，粽葉折角都很漂亮，完全不會露餡，她都在一旁偷偷學。

蔡黃阿員表示，感謝黎明師生的協助，並提供場地，也謝謝社會局的經費補助；另外慶良電子公司長期支援贊助，針對弱勢家戶的需求，提供客製化的民生物資捐贈，讓弱勢家戶不僅有肉粽享用，還有生活物資。

粽子 獨居

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