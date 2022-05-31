議員質疑大巨蛋分潤太低 柯文哲：還有很多細節要談

台北市政府今公布台北體育園區（遠雄大巨蛋）權利金及超額分潤比例，議員苗博雅質疑台中巨蛋體育館條件都比台北大巨蛋談到更好。柯文哲表示，離正式簽約MOU還有一段距離，還有很多細節要談。

台北市長柯文哲今赴市議會備詢，議員苗博雅質疑大巨蛋的權利金及超額分潤比例，她指出，以台中巨蛋體育館為例，開發權利金就有3600萬元一次性，營運權利金每年3500萬加變動權利金，年營收30億元以下1.5%、超過30億60億以下2%、超過60億2.5%，條件都比台北大巨蛋談到更好。

台北市秘書長陳志銘表示，台中巨蛋體育館是主體OT、附屬BOT，大巨蛋則是主體加附屬全部都BOT。苗博雅表示，她沒有想直接比較，而是表達北市談到條件是財務模型的中間偏下。台北市副市長黃珊珊說，原來的權利金是0，議約必須雙方同意。

苗博雅問，未來談權利金前是否來議會做專案報告再去簽約？黃珊珊表示，議會要報告，市府當然會來。柯文哲表示，離正式簽約MOU還有一段距離，還有很多細節要談。

另外，台北市議員林亮君說，遠雄什麼時候會送大巨蛋新的投資營運計畫書？體育局長李再立說，會請遠雄送新的財務計劃進來後才審查，審查後才會核定，目前已經收到初版，已經過初審，內容有要求改善。

李再立說明，初版的營運計畫書提到的營收約為2300億元，平均一年59億元，林亮君追問計畫書中關於體育賽事的比例，台北市長柯文哲說，議會之前要求是50%，但這還有問題，這是指場次還是時間？還有很多細節還沒解決。

黃珊珊說，目前北市府針對大巨蛋包括商業設施去談，議約是用大架構談，但原來的模型是2020年，這是舊的，這兩年變化很大，會請遠雄送新的，會在相關計畫書裡討論。

林亮君說，大巨蛋是運動場館，之前議會討論很多次，這場館最重要的意義是舉辦運動賽事，50%這個數字絕對要守住，是接下來審查投資營運計畫書要把握住的，否則之後就是蓋了一個場館，遠雄可以辦企業年會和演唱會等活動，但當初蓋的目的應該是讓台北市有個更好的體育場館。

苗博雅也說，體育賽事要占50%是遠雄自己提的，因此遠雄投標在服務建議書裡答應體育賽事要50%，北市府才把案子標給他們，如今又說體育賽事辦了會虧錢，要扣除，這個條文下去，會變成幫遠雄解套。

李再立解釋，這條款是希望降低體育賽事在大巨蛋辦的門檻，讓更多運動賽事能進入大巨蛋辦。苗博雅質疑，台北市要鼓勵體育團體，可以補助給在遠雄舉辦的團體，不認同讓利給遠雄的方式。