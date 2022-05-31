淡水正德國中施打疫苗 市議員送小黃卡護套

今(31)日上午新北市淡水區正德國中全校一千五百位學生，有七成國中生進行BNT新冠疫苗的施打作業，對此新北市議員蔡錦賢為也到現場關心並且發送出一千多個小黃卡保護套給學生，方便收納外出攜帶。

新北市議員蔡錦賢表示，由於未來國內防疫政策走向開放與病毒共存，因此疫苗接種相當重要，過程中許多場所活動場合都需要出示接種三劑疫苗，而疫苗接種紀錄卡俗稱小黃卡將會隨身攜帶，對此市議員蔡錦賢也準備了一千片小黃卡保護套，才不會拿來拿去用久了造成小黃卡破損的問題。對此正德國中校長也表達感謝。

正德國中校長林武龍表示，學校接種的是BNT疫苗第三劑，全校有一千五百位學生，有七成接種，透過學校教職員與醫護人員的引導，讓同學打完疫苗後還可以充份休息補充水份，對於新北市議員的捐助，提供相當實用的小黃卡保護套，讓學生方便收納外出攜帶，對於防疫做出貢獻，相當感謝市議員的用心幫助。