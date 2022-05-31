幫助弱勢戶防疫 淡水公所發放快篩5劑

新北市政府與衛福部合作，提供低收、中低收入戶免費快篩5劑，今(31)日在淡水區市民聯合服務中心一樓大廳，提供低收、中低收入戶快篩劑領取，臨櫃發放，一直到六月十四日，減輕經濟弱勢民眾負擔。

本土確診人數居高不下，指揮中心5月25日宣布，全民快篩陽性即視為確診，也讓快篩試劑需求量大增。儘管目前許多地方都已能夠買到快篩，不過100元以上的價格，對許多人來說都是生活中額外的負擔。

淡水區長巫宗仁表示，淡水低收與中低收入戶共有八百多戶，一千七百多人，針對弱勢族群發送快篩試劑每個人五劑，今天開始在公所一樓大廳，臨櫃發放，一直到六月十四日，在這2個星期當中的上班時間提供低收及中低收市民領取。

這一次發放，符合資格市民，必需攜帶通知書、低收或中低收申請人身份證印章，在上班日上午八點半到下午五點，另外在6月11日星期六特別加開上午時段，讓低收及中低收入戶領取，希望可以減輕經濟弱勢民眾在快篩試劑上的負擔。