汐止四大宮廟捐快篩劑 助汐止警守護治安
疫情持續維持高峰，為保護第一線防疫人員，汐止四大宮廟的濟德宮、聖德宮、拱北殿、王母救世宮等廟宇，捐贈快篩劑800劑等防疫物資給汐止警分局，希望守護員警執行勤務的安全，提升防疫效能。
快篩試劑業者基龍米克斯，除了日前捐助550劑快篩外，更在得知宮廟義行後，主動降價，圓滿本次義舉活動。
汐止警分局長林詮峰表示，在疫情嚴竣時期，為了達成治安平穩、交通順暢兼顧防疫工作，汐止警察第一線同仁工作相當辛苦，感謝近日來有不少團體或企業用行動或是打電話表達支持，紛紛捐助各項防疫物資，本分局各單位也都保持高度警戒狀態
為了不再增加所有第一線同仁的負擔，並保護同仁自身與家人的健康，汐止分局呼籲請大家務必遵守防疫措施，減少不必要的外出與群聚，我們有信心戰勝疫情，期許疫情早日過去，回復正常生活，並再次感謝轄區宮廟捐助本分局防疫物資，讓同仁亦感受神祇護佑，更具意義！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言