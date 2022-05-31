汐止四大宮廟捐快篩劑 助汐止警守護治安

疫情持續維持高峰，為保護第一線防疫人員，汐止四大宮廟的濟德宮、聖德宮、拱北殿、王母救世宮等廟宇，捐贈快篩劑800劑等防疫物資給汐止警分局，希望守護員警執行勤務的安全，提升防疫效能。

快篩試劑業者基龍米克斯，除了日前捐助550劑快篩外，更在得知宮廟義行後，主動降價，圓滿本次義舉活動。

汐止警分局長林詮峰表示，在疫情嚴竣時期，為了達成治安平穩、交通順暢兼顧防疫工作，汐止警察第一線同仁工作相當辛苦，感謝近日來有不少團體或企業用行動或是打電話表達支持，紛紛捐助各項防疫物資，本分局各單位也都保持高度警戒狀態

為了不再增加所有第一線同仁的負擔，並保護同仁自身與家人的健康，汐止分局呼籲請大家務必遵守防疫措施，減少不必要的外出與群聚，我們有信心戰勝疫情，期許疫情早日過去，回復正常生活，並再次感謝轄區宮廟捐助本分局防疫物資，讓同仁亦感受神祇護佑，更具意義！