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自來水破管 汐止中興、福德二路口緊急搶修

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區中興路與福德二路口路面還是繼續下陷，水公司進場搶修，一天要改善完成。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區中興路與福德二路口路面還是繼續下陷，水公司進場搶修，一天要改善完成。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區中興路與福德二路口，有民眾反應路面龜裂塌陷，汐止區公所雖馬上灌水泥搶修，只是過了幾天發現，路面還是繼續下陷，經查才發現是底下的自來水破管，不斷的淘空路基，所以，今(31)日水公司也進場搶修，一天要改善完成。

汐止區長陳健民表示，在中興路與福德二路口，在5/18日時接獲民眾通報有路面下陷的情形，當天就進行緊急搶修，但是，這兩天有接獲通報下陷情況依然沒有改善，所以，找了自來水公司現場會勘，也確認是自來水管爆管，今天一早九點就進場關挖。

公所當時在第一時間就先灌漿搶修，只是灌了四車後發現，還是沒用，沒幾天同一個地方還是有塌陷情況，原本灌的水泥都被沖走了，今天上午，水公司緊急進場整個開挖搶修，汐止區長陳健民也到場關心情況，也預計當天要搶修完成。

區長陳健民指出，中興路、福德一、二路，交通繁忙，自來水公司利用白天離峰時段搶修，趕在下班時間五點前完成，恢復交通，後續再進行大面積路面重鋪，而現場破管的地方找到了，水流蠻大的，因為，中興路的管線有些地方都已經2、30年了，水公司也有規劃未來會陸續進行換管。

汐止

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