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萬里里長推水餃愛心捐 三天募集超過六千顆

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里里長王傑倫推出「水餃愛心捐」活動，短短三天，就已經募集超過六千顆。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里里長王傑倫推出「水餃愛心捐」活動，短短三天，就已經募集超過六千顆。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區萬里里長王傑倫接到確診者或是隔離者求助餐食的電話比例攀升，於是推出「水餃愛心捐」活動，民眾只要捐出六十元，弱勢家戶或確診家庭可取得一包10顆水餃，推出短短三天，就已經募集超過六千顆。

為了幫助需要幫助的居民，萬里里長王傑倫在臉書平台上發起水餃愛心捐活動，民眾只要捐出六十元就可以幫助需要的弱勢家戶或是確診家庭取得一包10顆的水餃，就算不能外出，在家也可以輕鬆的吃到熱食，不用擔心保存問題。

萬里里長王傑倫說，本來里內就有一些弱勢家戶，或是突遭變故的家庭需要餐食上的協助，以往都是發便當，不過近來辦公室也接到越來越多的確診者求助餐食的電話，因此才想出乾脆把便當改成容易保存的水餃，給沒辦法出門的居民冰在家中，到了飯點，煮來吃也很方便。

愛心捐所募集來的善款，都透過萬里里志工的雙手，包成一顆一顆的愛心水餃，里長也相當感謝善心人士的捐款，讓里內不論是確診者、隔離者、獨居長輩或是需要幫助的弱勢，得以擁有一餐溫飽，也期待愛不止息，讓看不見的需求能夠持續的被幫助。

水餃 萬里 愛心

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