立法院遷址選擇 新北增納土城彈藥庫旁保護區

新北市議員林銘仁表示，土城彈藥庫都市計畫區旁的保護區盼納入開發，並建議納入立法院遷建建議地點之一；市長侯友宜對此表示歡迎，將供立法院遷址考量。

新北市議會今天市政總質詢，民進黨籍議員林銘仁質詢表示，土城彈藥庫納都市計畫區開發共80多公頃，其中部分將作司法園區供新北地方法院與新北地方檢察署、台北看守所進駐，但和平路南側約70公頃的地主也盼能納入區段徵收開發。

城鄉局長黃國峰表示，土城彈藥庫非都市計畫土地原包括和平路南北側，但因地方有意見，南側才先未納入，僅北側土地納入司法園區等開發，南側若要納入開發，可能需再檢討。

侯友宜表示，土城彈藥庫都市計畫案已推動很久了，不可能重來，但後續可由城鄉局再檢討。

林銘仁建議把和平路以南未納都市計畫的區域，納入立法院的選址地點；侯友宜對此建議表示歡迎並說，若地方願意，市府可向立法院補上這個地點供選址，市府尊重立法院的考量及選擇。

黃國峰說，立法院長游錫堃日前曾為立法院遷建選址率團拜訪新北市政府，市府當時就提土城看守所遷土城司法園區後的現址，以及淡海新市鎮、新店碧潭營區、樹林防洪三期整開區及三峽麥仔園都市計畫，共5處地點供立法院評估。

黃國峰表示，林銘仁建議的區域都屬保護區，目前供農用，過去曾因地方陳抗而未納入彈藥庫都市計畫土地區段徵收開發，若要再納入開發，涉及環評及交通議題，但市府仍會提供立法院評估。