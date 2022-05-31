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「交通CPR」政策無效挨批 柯文哲自評：7年來一樣爛

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市南京東西路、敦化南北路、民生東西路和民權東西路只要碰上尖峰時段必定會塞車，市府執行「交通CPR」政策7年仍未改善，議員批評北市交通狀況如同「OHCA」；照片為內湖科技園區上下班車流塞車狀況。圖／聯合報系資料照
台北市南京東西路、敦化南北路、民生東西路和民權東西路只要碰上尖峰時段必定會塞車，市府執行「交通CPR」政策7年仍未改善，議員批評北市交通狀況如同「OHCA」；照片為內湖科技園區上下班車流塞車狀況。圖／聯合報系資料照

北市車流量大，交通尖峰期亂象百出，市長柯文哲於2016年喊出「交通CPR」加強取締紅燈越線、違停等。有議員質疑，政策執行7年市庫暴增逾44億，但重點道路碰上尖峰時段仍「OHCA」癱瘓，交通局未檢討問題根源。柯文哲今坦言，7年多來北市交通狀況「一樣爛」，但也沒有變得更差；交通局則說，會持續以交通工程手段和取締改善提升道路抒解效率。

議員耿葳表示，北市交通遇到上下班尖峰時刻除了塞還是塞，而且塞車路段不只內湖，近年甚至遭網友戲稱「尖峰時段整個台北市都是我的停車場」。柯文哲2016年針對北市交通塞車提出「交通CPR」來搶救，並指示針對紅黃線違停拖吊、道路違停及紅燈不得超過停止線等進行重點開罰。

耿葳指出，交通CPR大執法7年多，紅燈越線取締件數高達12萬4124件，市庫進帳1億1171萬元、違規停車取締件數共611萬7千662件，其中2019年及2020年都各有超過100萬件，罰款進帳 逾36億7059萬元、紅黃線違規停車拖吊共計42萬6千497件，拖吊費和代管費收入6億6788萬元；市庫進帳暴增超過44億元。

耿葳說，交通局每半年統計的尖峰時段前10大塞車路段，南京東西路、敦化南北路、民生東西路及民權東西路年年上榜，平均時速只有25公里，愈來愈塞完全沒改善，代表歷年來根本沒有針對根源檢討，覺得都是民眾不遵守交規則讓交通惡化，然後拚命開罰單，頭痛醫頭、腳痛醫腳，只急救到市庫收入，至於市民的塞車痛苦依舊未解。

柯文哲則坦言「一樣爛啦，沒有變差」，交通狀況7年來都持平，都沒有惡化。交通局回應，交通政策以發展綠色運輸及使用綠能運具為目標，持續透過抑制汽機車使用、鼓勵使用綠運輸及推動共享運具，引導民眾減少使用私人運具。

有關交通瓶頸改善部分，交通局說，每半年篩選易壅塞路段，分析及制訂改善策略，以交通工程手段，如時制調整、禁停管制、時段性禁左等，輔以違規取締進行改善，提升道路車流紓解效率，並持續以交通監控及路況群組等橫向聯繫，即時調整路口號誌秒數與連鎖，日前也推出「交通瓶頸改善計畫」成立專案小組，盼公私合作加速改善。

北市 塞車 柯文哲

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