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中低收老人不符普發快篩資格 民代請命：都是弱勢

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員邱素貞為中低收老人請命，希望放寬普發快篩門檻。記者陳秋雲／攝影
台中市議員邱素貞為中低收老人請命，希望放寬普發快篩門檻。記者陳秋雲／攝影

中央日前宣布免費發放低收入、中低收入戶每人5劑快篩試劑，民進黨台中市議員邱素貞今為「中低收入老人」請命，希望納入普發對象，減輕弱勢族群負擔。

市府針對弱勢民眾，包括低收入、中低收入、遊民、列冊獨居老人，每人免費提供5劑快篩試劑，但中低收入老人卻被拒門外，有市民向民進黨市議員邱素貞陳情，希望納入發送試劑對象。

邱素貞表示，市府啟動「溫暖助防疫」計畫，補助約2萬戶低收入戶購買快篩試劑，每戶補助金500元，後來直接發放篩劑，但中低收入老人仍遭拒門外，引起長輩不滿。

邱素貞指出，有中低收老人陳情，沒工作能力、沒收入，還需照顧身障家人，光是紙尿布連連漲價就吃不消。他們經濟拮据，能省則省，為了快篩試劑，還自掏腰包，許多人都打退堂鼓，不想花錢。他們才是最需要被關照的弱勢中的弱勢。

社會局表示，中央日前宣布公費快篩劑免費發放對象，包括依「社會救助法」列冊的低收入戶、中低收入戶。另規劃65歲以上老人隨打疫苗發送二劑免費快篩試劑，將持續建議中央普發。

社會局社會救助科說，中低收入戶(以戶數算)，中低老人(以個人算)，補助5劑快篩，只補助中低收入戶，中低收入老人是沒有補助的。

低收入戶和中低收入戶是社會救助法的規定，採家戶的財產計算，而中低收老人生活津貼，採用個人的財產計算，資格條件比較寬鬆；少部分領中低收老人生活津貼的老人，才可以直接領到5劑快篩。

快篩試劑 低收入戶 邱素貞

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