天下第一攤開跑 141攤商爭金賞獎 網路票選滷味之王

台北市傳統市場節最受矚目的「天下第一攤」評選活動開跑，今年主題商品為滷味，將從21家傳統市場內知名滷味店家評選出「滷味之王」，並將進行人氣網路票選，今年參與評選的店家，包括士東市場客家庄的銷魂控肉、佳味燒臘滷；還有木新市場的巧味豬腳、成家小館滷牛腱等，還有南門市場的人氣店家翔記，也參與這次評選。

台北市市場處表示，今年「天下第一攤」評選正式進入專家評選階段，預計6月24日完成作業，評選活動包括金賞獎專業評審團評選5大組別「滷味之王」、「吃貨組」、「尚鮮組」、「穿搭組」及「尋寶組」金賞獎，以及主題商品「滷味之王」人氣獎網路票選。

市場處表示，本屆天下第一攤報名組數眾多、參與攤商類別五花八門，店家皆祭出自家最招牌、最暢銷、最新研發的商品加入競爭行列，獎落誰家獲得各界高度關注。

針對5大評選組別，北市府將聘請3位相關知名廚師或美食家、食安相關領域專家學者，組成陣容堅強的團隊，逐一踏訪各位參賽攤商的現場攤位進行評分，預計每組選出3名金賞獎得主。

今年市場處也邀民眾一同參與人氣票選，即日起至6月24日，於市場處「台北好市發聲」FB粉絲專頁票選心目中的「滷味之王」，預計將選出1名「滷味之王」人氣獎得主。