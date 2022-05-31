快訊

白髮人送黑髮人...罹難飛官家屬抵事故現場 哭紅雙眼

明入境全面唾液採檢 指揮中心：飛機落地後勿喝水飲食

淡水祖師爺遶境改採車隊遊行 周五起交通管制2天

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
淡水區清水巖祖師爺遶境，將於本周5端午節下午展開「暗訪」，周6上午舉行「平安遶境」。警方將實施交通管制。圖／警方提供
淡水區清水巖祖師爺遶境，將於本周5端午節下午展開「暗訪」，周6上午舉行「平安遶境」。警方將實施交通管制。圖／警方提供

一年一度的新北市淡水區清水巖祖師爺遶境，將於本周5端午節下午5時起展開「暗訪」遊行，周6上午10時起舉行「平安遶境」。今年受疫情影響，改採車隊遊行，陣頭隊伍不能步行，警方亦將實施交通管制，提醒用路人配合疏導措施。

今年遶境一律改採車巡遊境，廟方規定陣頭隊伍不能步行，隨車人員也不能下車，只有廟方人員步行發送平安餅等，亦不開放香客跟隨隊伍遊行，希望疫情早日消散，大家能恢復正常生活。

淡水警分局將於6月3日下午3時至午夜12時、6月4日上午9時至晚間10時，實施交通管制，管制範圍包括淡金路（登輝大道）以西、新春街與中山北路212巷口以南、中正路以東各主要道路，周邊共規畫19處管制點，期間非淡水市區住戶車輛禁止進入。

公車亦將改道不進市區，起迄站均為捷運淡水站前廣場，鼻頭街為方便客運車輛進出，將區隔為雙向通行。淡金路沿線則設置7處臨時招呼站，提供即招即停載客服務。

淡水警分局呼籲用路人，為節省行車時間，盡量避開遶境活動時間、路線及管制路段，可多利用淡金路行駛，住戶如欲進入管制點，請配合出示身分證明文件。

淡水區清水巖祖師爺遶境，將於本周5端午節下午展開「暗訪」，周6上午舉行「平安遶境」。警方將實施交通管制。圖／警方提供
淡水區清水巖祖師爺遶境，將於本周5端午節下午展開「暗訪」，周6上午舉行「平安遶境」。警方將實施交通管制。圖／警方提供

淡水 遶境

延伸閱讀

新莊地藏庵遶境警執法不打烊 兩天告發交通違規131件

淡水封城祖師爺遶境 防疫改車巡規模大減

淡古、淡江大學慶端午 合推「獨木舟遊古蹟」

淡水門牌更換 疫情缺工戶政徵人最高月收8萬

相關新聞

大巨蛋分潤最高3.6%變1.6% 柯文哲坦言偏低

台北市政府今天宣布大巨蛋權利金採包底抽成方式收取，不過財務公司原建議包底最高可以分潤1.2%、超額抽成最高3.6%，最後...

大巨蛋分潤比率偏低？黃珊珊：也不希望收很多結果倒閉

台北市政府宣布大巨蛋權利金採包底抽成分潤，不過遭質疑，分潤比例偏低，台北市長柯文哲表示，其實遠雄沒有必要給我們一毛錢，但...

淡水祖師爺遶境改採車隊遊行 周五起交通管制2天

一年一度的新北市淡水區清水巖祖師爺遶境，將於本周5端午節下午5時起展開「暗訪」遊行，周6上午10時起舉行「平安遶境」。今...

午後瞬間強降雨 台2線福隆卯澳路面積水近半輪胎

受到鋒面接近和西南風所影響，氣象局針對花蓮、北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜東等18縣市發布豪雨或大雨特報。

新北唯一二輪戲院撐31年 明起歇業網不捨：期待再相逢

位在新北市板橋館前西路的林園電影城，現為新北唯一二輪戲院。1991年開幕後陪伴板橋人度過31個年頭，現因疫情因素使來客數...

中低收老人不符普發快篩資格 民代請命：都是弱勢

中央日前宣布免費發放低收入、中低收入戶每人5劑快篩試劑，民進黨台中市議員邱素貞今為「中低收入老人」請命，希望納入普發對象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。