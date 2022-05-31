淡水祖師爺遶境改採車隊遊行 周五起交通管制2天

一年一度的新北市淡水區清水巖祖師爺遶境，將於本周5端午節下午5時起展開「暗訪」遊行，周6上午10時起舉行「平安遶境」。今年受疫情影響，改採車隊遊行，陣頭隊伍不能步行，警方亦將實施交通管制，提醒用路人配合疏導措施。

今年遶境一律改採車巡遊境，廟方規定陣頭隊伍不能步行，隨車人員也不能下車，只有廟方人員步行發送平安餅等，亦不開放香客跟隨隊伍遊行，希望疫情早日消散，大家能恢復正常生活。

淡水警分局將於6月3日下午3時至午夜12時、6月4日上午9時至晚間10時，實施交通管制，管制範圍包括淡金路（登輝大道）以西、新春街與中山北路212巷口以南、中正路以東各主要道路，周邊共規畫19處管制點，期間非淡水市區住戶車輛禁止進入。

公車亦將改道不進市區，起迄站均為捷運淡水站前廣場，鼻頭街為方便客運車輛進出，將區隔為雙向通行。淡金路沿線則設置7處臨時招呼站，提供即招即停載客服務。