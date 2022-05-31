北市第14期疫苗預約不如預期 逾6.7萬名額供4對象接種

台北市第14期新冠肺炎疫苗接種登記系統將於5月31日至6月1日上午9時至下午5時開放預約，此次提供兒童BNT疫苗、12歲以上BNT疫苗、莫德納及高端共4種疫苗可選擇，總計6萬7095個名額，預約完成後，6月2日發送簡訊、6月6日至6月12日接種，另有29家醫院提供2萬2930個特別門診名額，可洽醫院預約管道掛號。

台北市副市長蔡炳坤指出，北市第14期疫苗預約提供包括莫德納、BNT與高端疫苗（其中包括成人BNT疫苗3.3萬劑、兒童BNT疫苗1.4萬劑），與前幾期預約情況相比並不踴躍，1小時才預約3783人，其中兒童BNT預約人數也僅922人。

北市衛生局表示，此次疫苗預約平台服務對象包含5至11歲第1劑兒童BNT疫苗、6至11歲第1劑莫德納疫苗、12至64歲第1、2劑或追加劑、65歲以上第1、2劑、追加劑或第2次追加劑。提醒民眾，預約時務必輸入正確資料，避免無法成功預約。

另衛生局表示，考量部分民眾無法上網預約，開放台北車站中型接種站及捷運松山站中型接種站，提供現場掛號，但因疫苗及醫療量能有限，現場掛號名額有限制，仍呼籲民眾盡量上網預約，也可避免人潮聚集。