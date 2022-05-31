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北市午後易有強降雨 抽水站已戒備

中央社／ 台北31日電

北市政府今天表示，依中央氣象局最新預報，大台北地區午後不穩定，易有短延時強降雨，抽水站均已開始監視戒備，直潭壩水庫預定下午2時進行調節性放水，請民眾注意。

中央氣象局今天發布豪雨特報，鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，台南以北、宜蘭、花蓮地區及高雄、屏東、台東山區有局部大雨發生，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；山區慎防坍方、落石，低窪地區慎防積、淹水；大雨地區包含台北市等縣市。

台北市政府下午指出，依中央氣象局最新預報資料，大台北地區午後不穩定，易有短延時強降雨，工務局水利工程處轄管抽水站皆已開始監視戒備，呼籲低窪地區民眾需提高警戒，並視狀況架設防水閘門，減少災損。

北市府表示，直潭壩水庫預定下午2時起進行每秒150立方公尺調節性放水，呼籲下游民眾注意防範。

北市 氣象局

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