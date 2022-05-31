因應旅客需求 新北淡海輕軌試辦加開深夜末班車

新北捷運公司今天發布新聞稿表示，因應夜歸旅客需求，淡海輕軌即日起試辦加開深夜12時31分從紅樹林站開往崁頂站的末班車，為期2個月，後續將視旅客使用狀況滾動調整。

新北捷運公司表示，為降低尖峰時段列車擁擠及在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間維持安全社交距離，淡海輕軌自6月6日起將彈性加密上午通勤時段班距，週一至週五上午6時至9時，自V09濱海沙崙站至V01紅樹林站間部分班距由原7.5分鐘縮短至5至6分鐘。

至於下午5時至晚上8時下班尖峰時段，則配合台北捷運淡水線紅樹林站列車到站調整輕軌發車時間。

新北捷運公司同時表示，因應居住在淡海新市鎮夜歸民眾搭乘需求，即日起試辦加開深夜12時31分從紅樹林站開往崁頂站的末班車，為期2個月，後續將視旅客使用狀況滾動調整。

新北捷運公司表示，其餘離峰時段平日綠山線及藍海線班距仍維持20分鐘一班車，重疊區間紅樹林站至濱海沙崙站間平均每10分鐘一班車，假日則維持20至30分鐘一班車。