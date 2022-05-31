快訊

明起實施！解隔標準放寬 中重症達「這些條件」可出院

「確診者限定」看護一天最高7500 亞東醫院：已錄取7位

斬斷普丁的能源生命線？歐盟禁止俄羅斯石油

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大巨蛋分潤最高3.6%變1.6% 柯文哲坦言偏低

中央社／ 台北31日電
台北市政府31日舉行記者會，市長柯文哲（圖）說明大巨蛋權利金收取機制，指出只要大巨蛋及周邊設施開始營運，就會以「包底抽成」的方式分潤市府。 中央社
台北市政府31日舉行記者會，市長柯文哲（圖）說明大巨蛋權利金收取機制，指出只要大巨蛋及周邊設施開始營運，就會以「包底抽成」的方式分潤市府。 中央社

北市政府今天宣布大巨蛋權利金採包底抽成方式收取，不過財務公司原建議包底最高可以分潤1.2%、超額抽成最高3.6%，最後則分別是0.6%及1.6%。市長柯文哲坦言，還是偏低。

台北市政府今天舉行大巨蛋營收分潤說明記者會，宣布將以包底抽成方式收取權利金，若實際營收低於預估營收，分潤將以預估營收的0.6%計算；超過預估營收，超額部分分為2個級距，20%以內以1%計算，20%以上以1.6%計算。

不過，根據市府議約標準、安侯企業管理公司提出的「大巨蛋案權利金收取機制評估報告」，低於預估營收的包底分潤比率建議為0.6%到1.2%，超額抽成比率最高可以到3.6%，皆較市府最後與遠雄簽訂合作備忘錄（MOU）的比率高出許多。

柯文哲接受媒體聯訪時坦言，結果還是偏低，這是因為安侯是用遠雄109年提供的投資執行計畫書來做財務模型，這已經是2年前的資料，這2年來發生通膨、俄烏戰爭等，所有公司的財報都有下修，這個沒辦法。

台北市副市長黃珊珊補充，安侯建立的財務模型估計，大巨蛋投資報酬率超過4%，但因為有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、營建成本及物價上漲等因素影響，遠雄在談判時指出，如今投報率剩3%。

黃珊珊說，MOU簽訂的比率比較低，但是市府認為比較合理且可以接受的範圍，而不是市府收很多，卻讓遠雄賺不到錢、倒掉，市府希望遠雄做得更好，賺得更多，讓台北市民分得更多。

黃珊珊在記者會開始時致詞表示，今天是非常重要的一天，也是她從政以來最欣慰的一天，大巨蛋用地在多年前價值新台幣248億元，市府用了140億元去融資買進，交付遠雄BOT，卻收取0權利金，當年仍是市議員的她只能狗吠火車，無力回天。

黃珊珊說，如今，她負責跟遠雄重新議約，原契約對市府相當不利，市府2年來馬拉松式地跟遠雄協商，遠雄也基於公益與企業社會責任，與市府達成對合理營收分潤方式的共識，「前朝做不到的，我們做到了，0權利金的不平等條約，就此終結。」

台北市政府31日舉行記者會，公布大巨蛋權利金收取機制，市長柯文哲（左）與副市長黃珊珊（右）說明，未來大巨蛋營收分潤將採取包底抽成方式，由遠雄巨蛋公司每年提預估營收，若實際營收未達預估，將收取0.6%分潤；超過則分成2個區間，比率從1%到1.6%。 中央社
台北市政府31日舉行記者會，公布大巨蛋權利金收取機制，市長柯文哲（左）與副市長黃珊珊（右）說明，未來大巨蛋營收分潤將採取包底抽成方式，由遠雄巨蛋公司每年提預估營收，若實際營收未達預估，將收取0.6%分潤；超過則分成2個區間，比率從1%到1.6%。 中央社

大巨蛋 北市 黃珊珊

延伸閱讀

大巨蛋分潤比率偏低？黃珊珊：也不希望收很多結果倒閉

黃珊珊不以民眾黨籍參選 蔣萬安：不背棄栽培我的政黨

被關注黨籍問題 黃珊珊：喜歡親民黨

零權利金不平等終結 黃珊珊：明將宣布大巨蛋營收分潤

相關新聞

大巨蛋分潤最高3.6%變1.6% 柯文哲坦言偏低

台北市政府今天宣布大巨蛋權利金採包底抽成方式收取，不過財務公司原建議包底最高可以分潤1.2%、超額抽成最高3.6%，最後...

大巨蛋分潤比率偏低？黃珊珊：也不希望收很多結果倒閉

台北市政府宣布大巨蛋權利金採包底抽成分潤，不過遭質疑，分潤比例偏低，台北市長柯文哲表示，其實遠雄沒有必要給我們一毛錢，但...

台北預估午後有大雷雨 直潭壩14時起調節性放水

依據中央氣象局最新預報資料，大台北地區午後不穩定，易有短延時強降雨，北水處表示，直潭壩預定於14時起，進行每秒150立方...

北市第14期疫苗預約不如預期 逾6.7萬名額供4對象接種

台北市第14期新冠肺炎疫苗接種登記系統將於5月31日至6月1日上午9時至下午5時開放預約，此次提供兒童BNT疫苗、12歲...

民進黨團呼籲市府增加防疫預算 購買兒童唾液快篩

新北市議會總質詢，民進黨團呼籲新北增加防疫預算，保障市民權益，總召陳啟能更批新北防疫工作只做三分之一，像唾液快篩就沒購買...

大巨蛋何時完工?柯文哲公布中央卡蛋時間軸:問題在中央

終結大巨蛋零權利金，台北市長柯文哲宣布大巨蛋包底抽成分潤機制，柯今天表示，很多人問他大巨蛋什麼時候完工？目前工程已完成9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。