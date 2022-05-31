民進黨團呼籲市府增加防疫預算 購買兒童唾液快篩

新北市議會總質詢，民進黨團呼籲新北增加防疫預算，保障市民權益，總召陳啟能更批新北防疫工作只做三分之一，像唾液快篩就沒購買到位。新北市長侯友宜表示，新北除愛心大平台捐款，還有災準金、第二預備金都可以用在防疫上，預算足以因應疫情所須。

陳啟能質詢時詢問，新北市的防疫基金究竟有多少？社會局長張錦麗回應，以防疫基金來說，從2020年至今捐款數字為5億7000萬元，有11個局處共同執行90個計畫，目前56個已執行完畢，另外34個辦理中。

新北市長侯友宜，新北市府還有災準金及第二預備金可以使用。主計處長吳建國補充，新北市災害準備金就有21億可以使用，第二預備金有4億，有需要都能補上，資金來源沒有問題。以今年為例，防疫基金共花了1.45億，災準金約7億元。

陳啟能追問，災準金7億共花在哪裡？吳建國表示，包括購買快篩劑就花了9000萬元，還有民政衛生單位、環保單位、衛生局及設置集中檢疫中心，這些加起來約花了5億多元。

陳啟能也認為，市府還是做得不夠，像是唾液快篩就只有提供給2歲至3歲孩童，衛生局的防疫工作根本就只有做三分之一，難道其他年齡層的小朋友不需要嗎？

李倩萍提到，防災預算用到公部門預算相當少，新北市不是沒錢，家長對唾液快篩是有需求的，這地方自己採購不會增加多少負擔，希望盡速補足。

衛生局長陳潤秋表示，唾液快篩需要深喉的口水，其實偽陰性的機率很高，所以才會針對2到3歲的孩子來採購，他們都有分配到社會局、教育局，若民眾有需要也可以提供。

侯友宜補稱，如果唾液快篩這麼好，中央要補助時，就可以全都發唾液快篩就好，為何中央不這樣做，因為唾液快篩就是有它的盲點啊。