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大巨蛋分潤比率偏低？黃珊珊：也不希望收很多結果倒閉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
副市長黃珊珊也表示，這是非常艱困的過程，對遠雄來說，當然希望不要出，市府當然越多越好，如何找到一個平衡點，在合理的投資報酬範圍。圖/引用直播
副市長黃珊珊也表示，這是非常艱困的過程，對遠雄來說，當然希望不要出，市府當然越多越好，如何找到一個平衡點，在合理的投資報酬範圍。圖/引用直播

台北市政府宣布大巨蛋權利金採包底抽成分潤，不過遭質疑，分潤比例偏低，台北市長柯文哲表示，其實遠雄沒有必要給我們一毛錢，但後來遠雄願意盡企業社會責任，談判分潤比率偏低，是因採109年的財務報告，加上剛好這兩年通膨、俄烏戰爭，許多財報都下修。

副市長黃珊珊也表示，這是非常艱困的過程，對遠雄來說，當然希望不要出，市府當然越多越好，如何找到一個平衡點，在合理的投資報酬範圍，另外，北市府也不希望收很多，讓人家賺不到錢結果倒閉，是希望人家賺得更多，北市府分得更多。

根據安侯財務顧問建議，大巨蛋的包底抽成，包底分潤比例建議訂在0.6%至1.2%之間，不過談判後定案取偏低的0.6%；至於實際營收超過預估100%至120%間，超額抽成建議0.7%至1.8%，談判定案為1%；實際營收比預估超額120%，分潤建議1.4%至3.6％，最後談判定案為1.6％。

柯文哲說，其實依照原定契約，約都簽了，遠雄也沒有必要給我們一毛錢，但後來遠雄願意盡企業社會責任，包底抽成是一個好方法，直接用營業額看收多少比率。柯坦言，談判分潤比率結果偏低，是因為採109年的財務報告，過去兩年資料沒有這麼容易，加上剛好這兩年通膨加上俄烏戰爭。

黃珊珊表示，遠雄大巨蛋原本零權利金，完全沒有營收淨利比例，安侯建議針對所謂的營收區間比例，甚至當初也想過，要不要設定三個級距，重點是回歸投資報酬率的合理性，但因這兩年營建成本、物價調整，遠雄自估的投資報酬率僅剩三點多，安侯估約四點多，所以北市府最後採區間較低的比例，還是要符合合理的股東投資報酬率。

黃珊珊提到，遠雄未來營運之後，每年會提出預估營收，北市府另外也會扣除認可的體育活動收入，鼓勵大巨蛋多辦體育活動；至於預估營收是要由遠雄自報，遠雄可報多、也可報少，但若遠雄少報預估營收，超額分潤部分就會變高，不論怎麼抽，北市府都不會損失。

媒體也問黃珊珊，議約過程哪個部分比較艱困？黃珊珊表示，安侯是提出一個比例區間，但現在看這兩年，因營建成本提高，北市府選擇區間較低的比例，是考量過諸多因素，還是要回到正常的股東應有的合理報酬。

台北市長 黃珊珊 大巨蛋

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