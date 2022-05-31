北市傳統市場節 天下第一攤滷味之王7月公布

台北市產發局今天表示，傳統市場節天下第一攤評選起跑，今年主題「滷味之王」將選3名金賞獎及1名人氣獎，預計7月中旬公布，民眾可上網投人氣獎有機會抽好禮。

台北市產業發展局提供新聞資料指出，2022台北傳統市場節第15屆天下第一攤評選已起跑，金賞獎組別包含「滷味之王、吃貨組、尚鮮組、穿搭組、尋寶組」，共141名攤商角逐，預計6月24日完成評選。

產發局表示，金賞獎由3名知名廚師或美食家及食安專家學者組成評選團隊，將踏訪參賽攤商攤位評分，5項組別各組選出3名金賞獎得主，其中「滷味之王」共21名攤商報名。

產發局指出，今年天下第一攤主題為「滷味之王」，並推出人氣獎網路投票，將選出1名得主，參賽攤商包含位於14處傳統市場21家滷味攤商，皆推出各自經典、暢銷滷味。

產發局表示，民眾可至台北好市發聲臉書Facebook粉絲專頁或「2022臺北傳統市場節」官網查詢參賽攤商資訊，且在粉絲專頁票選「滷味之王」人氣獎，有機會抽精美好禮，預計共25組，獎品總價值超過新台幣3萬元。