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大巨蛋何時完工?柯文哲公布中央卡蛋時間軸:問題在中央

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天列出中央「卡蛋」時間軸，並稱大巨蛋沒有設定時間何時完工。圖／引用自供訊
柯文哲今天列出中央「卡蛋」時間軸，並稱大巨蛋沒有設定時間何時完工。圖／引用自供訊

終結大巨蛋零權利金，台北市長柯文哲宣布大巨蛋包底抽成分潤機制，柯今天表示，很多人問他大巨蛋什麼時候完工？目前工程已完成94.03%，但現在最大問題還是在中央，光去年避難層認定，為一張公文，中央就從去年4月拖到今年5月，現中央還在審防火避難及煙控模擬，他沒設定大巨蛋何時完工，「也不是我能決定。」

北市府今天也列出中央「卡蛋」時間軸，包括避難層認定從110年4月8日至今年5月4日中央一共卡了392天；防火避難性能審查從110年4月28日到今天卡了399天；煙控模擬審查從110年6月21日至今也卡了345天。

柯文哲說，大巨蛋何時可以完工，到現在遙遙無期，但因為疫情，工程也有延誤一點，但現在最大問題還是在中央。

柯文哲說，大巨蛋要先通過申請建照變更，工程做完才能拿使照，很多人問還要多久？還是要看中央什麼時候發防火避難審查及煙控模擬審查，等核准之後，北市府也才能給遠雄申請建造變更。不過北市府就是努力做事，每天遇到新的問題就解決掉。

柯文哲說，他的態度就是，「我們也不會卡人家，也不會放水，該怎麼做就怎麼做」，當年大巨蛋停工很久，是中央在審查防火避難，之前審2年多，這次進去又一年了，不過他的態度就是理性務實，沒有設定大巨蛋何時完工，也不是他決定，中央沒有核准審查，北市府也無法給予建照變更。

大巨蛋 台北市長 柯文哲

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