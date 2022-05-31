中和2歲童父求真相 侯友宜：全力協助

中和區2歲男童因確診重症搶救仍宣告不治，引起社會關注，男童父親在臉書發文盼相關單位公布求救過程以還原「消失81分鐘」的真相；市長侯友宜今天表示，會全力協助家屬。

中和2歲男童「恩恩」在這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron疫情中，成為首例確診後轉重症，經雙和及台大醫療團隊搶救仍宣告不治，男童父親昨天在臉書貼文要求還原真相，引發社會關切。

2歲童的父親又再於臉書貼文表示，感謝衛福部長陳時中說明「事發當時有錄音存檔，一年內都可以調閱」，希望衛生福利部疾病管制署在接到他的申請文件後，能夠讓他調閱所要求的資料，以了解當時發生的事情。

「我們夫妻也感謝新北市副市長劉和然先生的說明，他說新北市政府一定會整理好相關資料，按照相關的規定和做法，針對家長需求來做回應。但我們想要強調的是，不是回應，而是進一步承諾讓我們夫妻調閱所需要的完整紀錄資料，以進一步地釐清真相。」

侯友宜今天到市議會進行市政總質詢前接受媒體聯訪時對此表示，相關資料整理當中，面對家屬所提出相關問題，會盡全力協助讓家屬能夠了解。

民進黨團在議場內舉牌抗議，議員李坤城及李倩萍等人質疑市府處理的態度及相關局處的橫向連繫都有問題，要求市府道歉。黨團總召陳啟能表示，不排除協助「恩恩」爸爸提告，讓司法還真相。

侯友宜表示，對此表示不捨與難過，市府會全力協助和持續關懷，中央也為當時相關制度作了改變；不僅市府曾對議會做過報告，中央也曾對外說明，市府會將整個過程完整向家屬說明清楚。

衛生局長陳潤秋表示，會全力協助並向家屬說明；消防局長黃德清表示，接到電話就積極連繫，需有醫院收治才能派車，會依家屬需求說明清楚。