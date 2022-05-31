新莊地藏庵遶境警執法不打烊 兩天告發交通違規131件
連續兩天新北市新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕千秋遶境，於昨天（30日）晚間圓滿落幕。今年在廟方、參贊宮廟及陣頭簽署自律公約下，今年遶境過程比往年平和、有秩序。兩天遶境活動新莊警分局共出動200名警力維持，對交通違規開單告發131件。
今年5月29、30兩日，新北市新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕千秋舉行百年平安祈福遶境活動。祈福遶境活動前，新北市新莊警分局邀集市府各局處、主辦方地藏庵及參贊的宮廟陣頭共商並簽署「自律公約」。兩日的祈福繞境活動，宮廟、陣頭高自主管理，少放鞭炮及低環保公害等高自律性，繞境過程相當平和、有秩序，贏得新莊市民一致好評。
警方表示，今年共出動200名警力，於遶境隊伍前後、沿線，執行交通疏導、蒐證防制與秩序維護。透過結合運用GPS即時定位及路口影像，隨時掌握遶境狀況，以利應處。
同時，對於參與宮廟、陣頭團體或黑道幫派介入加強查訪約制，並針對易生衝突地點及路段，加強規劃安全維護及蒐證監控勤務工作。另外，繞境隊伍有交通違規部分，警則依法開單告發87件未戴安全帽、18件無照駕駛及26件闖紅燈，充分展現警方執法不打烊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言