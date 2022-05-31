新莊地藏庵遶境警執法不打烊 兩天告發交通違規131件

連續兩天新北市新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕千秋遶境，於昨天（30日）晚間圓滿落幕。今年在廟方、參贊宮廟及陣頭簽署自律公約下，今年遶境過程比往年平和、有秩序。兩天遶境活動新莊警分局共出動200名警力維持，對交通違規開單告發131件。

今年5月29、30兩日，新北市新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕千秋舉行百年平安祈福遶境活動。祈福遶境活動前，新北市新莊警分局邀集市府各局處、主辦方地藏庵及參贊的宮廟陣頭共商並簽署「自律公約」。兩日的祈福繞境活動，宮廟、陣頭高自主管理，少放鞭炮及低環保公害等高自律性，繞境過程相當平和、有秩序，贏得新莊市民一致好評。

警方表示，今年共出動200名警力，於遶境隊伍前後、沿線，執行交通疏導、蒐證防制與秩序維護。透過結合運用GPS即時定位及路口影像，隨時掌握遶境狀況，以利應處。