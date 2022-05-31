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終結不平等！柯文哲宣布大巨蛋包底抽成 賺千元分潤6元

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
大巨蛋零權利金爭議，台北市長柯文哲今天宣布大巨蛋營收分潤的計算方式，將採包底抽成方式。記者林麗玉／攝影
大巨蛋零權利金爭議，台北市長柯文哲今天宣布大巨蛋營收分潤的計算方式，將採包底抽成方式。記者林麗玉／攝影

大巨蛋零權利金爭議，台北市長柯文哲今天宣布大巨蛋營收分潤的計算方式，將採包底抽成方式，遠雄大巨蛋若營運後，營業收入在預估收入百分之百以下部分，分潤計收0.6%；至於超額抽成部分，若營運超過預估營業收入100%至120%部分，分潤計收1%；若實際營運超過預估營業收入120%部分，分潤計收1.6％。

北市府副市長黃珊珊表示，大巨蛋只要開始營運有營收一千元，北市民可以分到多少錢？北府就會分得6元，也就是百分之0點6，若大巨蛋實際營收50億元，北市府可分得一年分潤3000萬元；若一年實際營收60億元，北市府分潤3600萬。

柯文哲今天表示，北市府是秉持開放政府、公開透明原則，大巨蛋在他上任時，就吵得沸沸揚揚，我們需要解決問題的人，包括當初大巨蛋為何設在這個地方；還有開發權利金零，也不是我決定，完全沒有處罰也不是我決定，柯說，這是不平等合約。

柯文哲提到，他上任後，面對社會的質疑很多，甚至很多人都忘掉大巨蛋停工的理由是不按圖施工，至於為何不按圖施工，這是另外一個問題，這麼大的量體不可能不按圖施工假裝沒看到，但重新申請一張建照，就拖了好多年，包括防火避難在中央審查了兩年十個月，環評開了八次。

柯文哲說，他還是希望大巨蛋是一個安全的建築物，他一開始看大巨蛋，的確有一些公安的缺點，包括防火區畫，地下室沒有防火區劃，遠雄已經重新做了十幾個防火區畫，並調整動線、增加逃生梯等，經過重整，至少大巨蛋安全度提高很多。

柯文哲說，大巨蛋權利金問題，原始契約並沒有權利金這一條，所以北市府很難跟人家談判，與遠雄懇談後，認為大巨蛋還是需要盡企業社會責任，大巨蛋若成功賺錢，應該有一些回饋。

黃珊珊說，當年大巨蛋議約，她就認為是詭異、詭異、詭異，但當年的她只能狗吠火車，無力回天，經過兩年的重啟議約，協商過程只有一個概念，就是要終結零權利金的不平等合約。

根據北市府的營收分潤試算，若大巨蛋預估營收一年60億元，大巨蛋實際營收50億元，北市府可分得一年分潤3600萬元；若一年實際營收70億元，北市府分潤4600萬；年實際營收80億元，市府分潤6080萬。

至於若預估大巨蛋年營收80億元，若遠雄大巨蛋一年實際營收60億元，市府將分潤6080億元；若實際年營收50億元，將計畫營收分潤7200萬元。

北市府表示，北市府是經過公開招標評選，由安侯企業管理公司得標，提出大巨蛋案權利金收取機制評估報告，依照2020年版投資執行計畫書及市場資訊作為分析基礎，建立財務模式。

台北巿府提出大巨蛋營收分潤方案。圖／北巿府提供
台北巿府提出大巨蛋營收分潤方案。圖／北巿府提供

大巨蛋 台北市長 柯文哲

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