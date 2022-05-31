聽新聞
test
0:00 / 0:00
中央要在板橋設兒童疫苗接種站 侯友宜：詳細不了解
中央宣布要在6月1日起協助新北設置大型接種站，提供5至11歲兒童施打COVID-19疫苗。新北市長侯友宜表示，新北不了解詳細狀況，最重要的還是讓孩子盡快施打疫苗。
指揮中心昨日公布，6月1日起將協助六都設置大型接種站提供5至11歲兒童施打COVID-19疫苗，廠牌以輝瑞為主，採隨到隨打，讓有需求家長帶著孩子儘快施打，新北的位置是在板橋車站。
侯友宜說，新北市到現在為止還不了解詳細狀況，在疫苗接種上，最重要是讓孩子趕快打到疫苗。
另外，網媒最新民調顯示，侯友宜是台灣10大領袖第1名。侯友宜回應，面對所有新北市在防疫過程及市政建設中，新北還有許多要努力、精進的地方，他們會努力來回應新北市民的期待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言