中央要在板橋設兒童疫苗接種站 侯友宜：詳細不了解

中央宣布要在6月1日起協助新北設置大型接種站，提供5至11歲兒童施打COVID-19疫苗。新北市長侯友宜表示，新北不了解詳細狀況，最重要的還是讓孩子盡快施打疫苗。

指揮中心昨日公布，6月1日起將協助六都設置大型接種站提供5至11歲兒童施打COVID-19疫苗，廠牌以輝瑞為主，採隨到隨打，讓有需求家長帶著孩子儘快施打，新北的位置是在板橋車站。

侯友宜說，新北市到現在為止還不了解詳細狀況，在疫苗接種上，最重要是讓孩子趕快打到疫苗。

另外，網媒最新民調顯示，侯友宜是台灣10大領袖第1名。侯友宜回應，面對所有新北市在防疫過程及市政建設中，新北還有許多要努力、精進的地方，他們會努力來回應新北市民的期待。