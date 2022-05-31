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鋁材漲價4成 新北美術館完工延宕240天

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
原定今年4月完工的美術館，目前工程進度僅達6成8，預估依目前進度完工將延後至少240天。記者李定宇／攝影
原定今年4月完工的美術館，目前工程進度僅達6成8，預估依目前進度完工將延後至少240天。記者李定宇／攝影

三鶯文創整合計畫的其中一環新北市立美術館，占地2.5公頃造價達21億元，2018年12月開工後，目前工程仍進行中，但因近年原物料上漲、疫情影響等因素，導致原定今年4月完工的美術館，目前工程進度僅達6成8，預估依目前進度完工將延後至少240天，新北市新工處表示，施工團隊正全力排除萬難趕工。

新北市美術館基地位在新北市鶯歌區大漢溪旁，含戶外園區占地2.5公頃、建物樓地板面積9800坪，興建地下3層、地上8層主體建物，內部包括藝術街坊、餐廳、書店等空間，工務局並以人行空橋連接一旁捷運三鶯線車站，步道再延伸至鶯歌火車站整體串聯。美術館建物外觀搭配清水模板，並以蘆葦意象設計，呈現與在地環境共存藝文氣息。

不過也就是因為蘆葦意象設計，導致工程進度不斷延後。由於所謂的蘆葦意象，即是建物外牆安裝許多銀色鋁管，藉以表達河岸旁蘆葦隨風飄逸的在地風情，但從4年前開工至今，鋁材價格已經漲價4成，且因製造廠多人因疫情被隔離，施工進度因此遭到拖延，就連清水模板原有工班30人，現在也僅剩約一半工班施工。

新北市新工處長王益翔表示，國際原物料上漲，加上疫情的關係，導致外牆帷幕鋁管的材料生產、管制都產生問題，除了鋁管漲價、不鏽鋼材也漲價，材料陽極處理、氟碳烤漆也因疫情關係導致缺工需排隊等候，再加上近期不斷下雨，因此工期持續拖延。

他說，因疫情關係完工日從今年4月展延到7月，目前則希望在8月底前將建物外觀及藝術街坊園區部分做完，並於年底前將室內隔間等裝修工作全部完成。雖然整個大環境不利，但目前施工團隊皆努力趕工，原物料漲價部分也先與廠商協調以完工為主要目標，未來再視契約及法規部分研議漲價產生的價金差額問題。

三鶯文創整合計畫的其中一環新北市立美術館，占地2.5公頃造價達21億元。圖／新北市工務局提供
三鶯文創整合計畫的其中一環新北市立美術館，占地2.5公頃造價達21億元。圖／新北市工務局提供

疫情 漲價

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