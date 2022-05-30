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零權利金不平等終結 黃珊珊：明將宣布大巨蛋營收分潤

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，「明天，我們將正式宣布大巨蛋營收分潤的計算方式​。」圖／引用自黃珊珊臉書
台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，「明天，我們將正式宣布大巨蛋營收分潤的計算方式​。」圖／引用自黃珊珊臉書

大巨蛋零權利金爭議，台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，「明天，我們將正式宣布大巨蛋營收分潤的計算方式。」黃說，前朝將價值248億元的土地，以零元權利金讓利的不平等條約，就此宣告終結，「我們為台北市民拿回應得的權益，守護住應有的公平正義。」

黃珊珊說，這八年來，市府並沒有因為政治壓力而草草了事，更沒有因為意氣用事，而讓市民付出更多成本及代價，從一堅持用最務實的態度面對問題，改善每一項安全措施，從容留人數、防火區畫到安全梯的增設，都讓大巨蛋更加安全，也更符合市民的期待。

黃珊珊提到，這顆蛋，從31年前大雨滂沱的台北市立棒球場開始，孵了非常久，她要很誠懇的告訴市民朋友，以及全台灣的棒球迷，這份堅持，這分等待，絕對是值得的。

黃提到，在北市府的共同努力之下，與遠雄確立了「營收分潤」（包括定額與超額）的計算方式，更讓它從過去不按圖施工遭到法院停工，飽受公安疑慮爭議的建築，到現在成為一顆符合國際標準，安全無虞的棒球場館。

黃說，這絕對不是政績，法院的判決，證明這是過去舊時代政商關係下帶來的歷史教訓，過程中，無論是北市府，還是合作廠商，我們都學到了一課，也讓北市府在後續BOT案的議約過程，更加公開透明，我們堅持的價值很簡單「正正當當，也能做生意」。

黃珊珊說，下一步，就是讓大巨蛋的營運正式步上軌道，這座場館，將會用一場場經典的賽事，和職棒球員與台灣球迷們續寫歷史。

北市 黃珊珊 大巨蛋

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