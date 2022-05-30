北市3.9萬童打完第一劑疫苗 6月3日前可達49%

國內本土確診人數居高不下，不少家長希望讓孩子早點打疫苗。北市教育局表示，預計至6月3日前約有7萬名5-11歲兒童可在校完成第一劑疫苗接種，比例約為49%；另外，未在校接種的兒童，後續台北市疫苗預約平台和特別門診也持續開放。

教育局統計，北市校園自5月5日開始為6歲以上兒童施打莫德納疫苗，5月26日起開始施打5歲以上兒童BNT疫苗，並預計於6月3日前完成台北市158所公私立國小（含附幼）及559所幼兒園集中施打，估計5-11歲兒童至少有約7萬名有意接種的學生可在6月3日前在校完成第一劑疫苗接種，比例約49%。

教育局表示，台北市兒童疫苗3種接種管道，除了由教育局偕同衛生局安排的校園集中接種外，家長也可以自行至台北市疫苗預約平台或醫院兒童疫苗特別門診進行預約。

教育局表示，為因應家長期待，加速兒童施打疫苗，整合教育局、衛生局及各醫療院所合力協助，規劃至6月3日完成兒童疫苗集中接種，統計單日接種人數5月28日1萬841人，5月29日4738人，5月30日5608人；統計至111年5月30日下午3時，台北市公私立國小及幼兒園5-11歲學生已有3萬9517名參與學校安排集中接種（1萬3902名接種莫德納疫苗，2萬5615名兒童接種BNT疫苗），比例約為27.57%。

教育局表示，只要是就讀台北市國小及幼兒園的學生，無論其戶籍地為何，均可參加台北市校園疫苗集中接種，預計至6月3日前約有7萬名5-11歲兒童可在校完成第一劑疫苗接種，比例約為49%；另外，未在校接種的兒童，後續台北市疫苗預約平台和特別門診也持續開放，家長可自行登記預約兒童疫苗接種，無論哪一種方式均可以順利接種疫苗。